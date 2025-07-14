基本生活費可望再調高 多口之家受惠

綜所稅免稅額、扣除額等預估調整表

明年5月申報綜所稅適用 初估逾200萬戶可減稅

〔記者鄭琪芳／台北報導〕除了綜所稅免稅額及扣除額調高之外，基本生活費也可望再調高。主計總處八月將公布二○二四年「家庭收支調查」，預料每人可支配所得中位數將增加，因此二○二五年每人基本生活費也可望調高，明年五月申報今年綜所稅就可適用，初估約二○○多萬戶受惠。

現行「納稅者權利保護法」於二○一七年上路，根據規定，納稅人為維持自己及受扶養親屬基本生活所需的費用，不得課稅；而基本生活費依最近一年每人可支配所得中位數六十％計算。由於主計總處公布每人可支配所得中位數持續增加，因此基本生活費由二○一七年的十六．六萬元，逐年調高至二○二四年的二十一萬元。

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財政部說明，本人、配偶及受扶養親屬基本生活費總額，超過「免稅額、一般扣除額及儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房租支出特別扣除額」合計數，即為「基本生活費差額」，可自綜合所得總額中減除。

根據規定，二○二五年度基本生活費將於年底公告，每人基本生活費是否連續八年調高，視主計總處公布的每人可支配所得中位數而定。若今年基本生活費再調高，初估將有二○○多萬戶可以減稅，尤其多口之家

受惠大。

退職所得免稅額也擬調高

另外，由於物價漲幅達調整門檻，綜所稅退職所得定額免稅金額也可望調整，退休族將可受惠，初估調整情況如下：一次領取總額在二十．六萬元乘以服務年資的金額以下，所得額為零；超過二十．六萬元乘以年資、未達四十一．三萬元乘以年資，以半數為所得額；超過四十一．三萬元乘以年資，全數為所得額；分期領取者，以全年領取總額減除八十九．二萬元為所得額。

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