全民減稅 明年綜所稅免稅、薪扣額將調高 預估各調升4千及8千元

因物價漲幅達調整門檻，明年度綜所稅免稅額可望調高四千元。（資料照）

物價漲幅達調整門檻

〔記者鄭琪芳／台北報導〕全民減稅又來了！因物價漲幅達調整門檻，明年度綜所稅免稅額可望調高四千元、至十．一萬元，標準扣除額調高五千元、至十三．六萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額調高八千元、至二十二．六萬元，綜所稅課稅級距及退職所得免稅額也將調高。財政部預計年底公告實際調整情況，後年五月申報明年綜所稅適用，全國六九七萬申報戶均可受惠。

後年五月申報適用

據「所得稅法」規定，綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額、課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計漲三％以上，按上漲程度調整。而截至今年六月底，CPI較上次調整已漲約三．八六％；若以此計算，預估二○二六年綜所稅免稅額將由九．七萬調高至十．一萬元，標扣額由十三．一萬調高至十三．六萬元（有配偶者二十七．二萬），薪資及身障扣除額由二十一．八萬調高至二十二．六萬元。

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六九七萬申報戶受惠

以雙薪四口之家為例，綜所稅免稅額調高四千元，報稅時可多扣除一．六萬元；標扣額調高，多扣除一萬元；薪扣額調高八千元，多扣除一．六萬元；合計可多扣除四．二萬元，按適用稅率五％至四十％計算，可省稅二一○○至一萬六八○○元。若是單身上班族，可多扣除一．七萬元，按稅率五％至四十％計算，可少繳八五○至六八○○元。

課稅級距也將調整

另，綜所稅課稅級距也可望調整，預估調整為所得淨額六十一萬元以下適用稅率五％、六十一萬至一三八萬元稅率十二％、一三八萬至二七六萬元稅率二十％、二七六萬至五一七萬元稅率三十％、五一七萬元以上稅率四十％。

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