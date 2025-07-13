簡體字遊戲機台襲台》實體機台難抗中 台廠拚軟不拚硬

走進百貨商場的遊藝場，十台裡就有九台機台寫著簡體字。（記者王捷攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內各大百貨商場到處可見「簡體字」的遊戲機台，台灣業者都覺得「並不意外」，因為從生產開發成本、市場規模來看，全球沒有一個國家拚得過中國，目前台灣遊戲廠經營重點已經非硬體「機台」，多以軟體「休閒遊戲」為主。

若從平台角度來看，遊戲市場可概分為PC遊戲（個人電腦遊戲）、家用主機遊戲（PlayStation、Xbox、Nintendo Switch等）、手機遊戲、街機遊戲（百貨商場等遊藝場）與虛擬／擴增實境遊戲等；若從內容來分類，又有角色扮演、策略遊戲、模擬遊戲、益智遊戲、運動遊戲、博弈遊戲，及多人線上戰術競技遊戲等五花八門可供選擇。

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台灣遊戲產業萌芽於一九九○年代的街機與單機遊戲，街機代表有《快打旋風》、《格鬥天王》等；單機遊戲則有《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《三國群英傳》等，當時台灣自製單機遊戲在中國市場大受歡迎，甚至搬上螢幕。

台廠營運轉向手遊開發、軟體授權

隨著寬頻上網興起、智慧型手機普及，台灣遊戲市場雖自二○○○年起大幅成長，但日韓遊戲大舉進軍台灣，國內遊戲產業也進入了代理取代自製的時代；二○○八年起網頁遊戲與社群遊戲興盛，自此手機遊戲主導市場至今，台灣許多遊戲公司轉型投入手遊開發，也湧現了許多新興的手遊開發與代理發行商。

國內業者分析，「硬體」毛利率遠不如「軟體」，以遊戲股王鈊象為例，近年來雖陸續推出包括勝利摩托、機甲英雄、幸運拉霸Go、玩星派對、奪寶奇航等遊戲機台，但營收占比只剩下四％至七％，鈊象毛利率高達九十七％，主要就是靠軟體授權業務。

業者直言，簡體字遊戲機台進駐百貨商場不足為奇，畢竟近年來日本遊戲機台（如寶可夢）也是熱門親子產品，若要管制簡體字遊戲機台，則日文遊戲機台恐也不能例外，否則就顯得「不公平」；建議政府在制定相關政策時，得多方考量較為妥當。

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