晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

簡體字遊戲機台襲台》實體機台難抗中 台廠拚軟不拚硬

2025/07/13 05:30

走進百貨商場的遊藝場，十台裡就有九台機台寫著簡體字。（記者王捷攝）走進百貨商場的遊藝場，十台裡就有九台機台寫著簡體字。（記者王捷攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內各大百貨商場到處可見「簡體字」的遊戲機台，台灣業者都覺得「並不意外」，因為從生產開發成本、市場規模來看，全球沒有一個國家拚得過中國，目前台灣遊戲廠經營重點已經非硬體「機台」，多以軟體「休閒遊戲」為主。

若從平台角度來看，遊戲市場可概分為PC遊戲（個人電腦遊戲）、家用主機遊戲（PlayStation、Xbox、Nintendo Switch等）、手機遊戲、街機遊戲（百貨商場等遊藝場）與虛擬／擴增實境遊戲等；若從內容來分類，又有角色扮演、策略遊戲、模擬遊戲、益智遊戲、運動遊戲、博弈遊戲，及多人線上戰術競技遊戲等五花八門可供選擇。

台灣遊戲產業萌芽於一九九○年代的街機與單機遊戲，街機代表有《快打旋風》、《格鬥天王》等；單機遊戲則有《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《三國群英傳》等，當時台灣自製單機遊戲在中國市場大受歡迎，甚至搬上螢幕。

台廠營運轉向手遊開發、軟體授權

隨著寬頻上網興起、智慧型手機普及，台灣遊戲市場雖自二○○○年起大幅成長，但日韓遊戲大舉進軍台灣，國內遊戲產業也進入了代理取代自製的時代；二○○八年起網頁遊戲與社群遊戲興盛，自此手機遊戲主導市場至今，台灣許多遊戲公司轉型投入手遊開發，也湧現了許多新興的手遊開發與代理發行商。

國內業者分析，「硬體」毛利率遠不如「軟體」，以遊戲股王鈊象為例，近年來雖陸續推出包括勝利摩托、機甲英雄、幸運拉霸Go、玩星派對、奪寶奇航等遊戲機台，但營收占比只剩下四％至七％，鈊象毛利率高達九十七％，主要就是靠軟體授權業務。

業者直言，簡體字遊戲機台進駐百貨商場不足為奇，畢竟近年來日本遊戲機台（如寶可夢）也是熱門親子產品，若要管制簡體字遊戲機台，則日文遊戲機台恐也不能例外，否則就顯得「不公平」；建議政府在制定相關政策時，得多方考量較為妥當。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財