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對等關稅變數》6月汽車關稅年減30.6％、貨物稅減43.6％

2025/07/11 05:30

對等關稅變數導致汽車進口大減，加上基期偏高，6月小客車關稅年減30.6％、車輛類貨物稅更減43.6％。（中央社資料照）對等關稅變數導致汽車進口大減，加上基期偏高，6月小客車關稅年減30.6％、車輛類貨物稅更減43.6％。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布六月全國稅收四○三八億元、年減五十％，上半年稅收一兆四二五三億元、年減三十三．二％，主因部分所得稅款遞延入帳。值得注意的是，六月貨物稅年減二十四％、關稅年減二．一％，主因對等關稅變數導致汽車進口大減，加上基期偏高，六月小客車關稅年減三十．六％、車輛類貨物稅更減四十三．六％。

上半年全國稅收年減七○九三億元，以營所稅減少三六八六億元、綜所稅減二九一六億元、證交稅減二七六億元較多。其中，六月營所稅二四七九億元、年減三十．六％，上半年二八○六億元、年減五十六．八％；六月綜所稅五八二億元、年減八十三．一％，上半年二八九○億元、年減五十．二％，主因所得稅申報延至六月底，部分稅款尚未入帳。

另，上半年營業稅二九○九億元、年減二．二％，主因外銷退稅增加。六月貨物稅一○九億元、年減二十四％，上半年貨物稅七三六億元、年減十．七％，以車輛類減少八十六億元較多；六月關稅一二二億元、年減二．一％，上半年關稅七四七億元、年減一％。

其中，六月小客車關稅二十四．六億元、年減三十．六％，上半年一七四億元、年減十五．八％；六月車輛類貨物稅四十三．八億元、年減四十三．六％，上半年三四七．三億元、年減十九．八％。

此外，六月證交稅二二五億元、年減十八．二％；上半年證交稅一一五五億元、年減十九．三％。證交稅連四個月雙位數負成長，但減幅已收斂。

房地交易稅方面，上半年土增稅三六二億元、年減十八．五％，上半年房地合一稅二三七億元、年減十九．一％，主因央行信用管制、房貸緊縮及不確定因素影響購屋信心。

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