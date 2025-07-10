估約20國 川普揭第2波關稅名單

繼七日公布第一波十四國對等關稅名單後，美國總統川普預告，「明天（週三）上午我們將公布至少七個與貿易有關的國家，下午則公布另外一些國家名單」。（彭博）

另表示將徵50％銅關稅 進口藥品可能課200％高關稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕繼七日公布第一波十四國對等關稅名單後，美國總統川普八日在其社群平台「真相社群」預告，「明天（週三）上午我們將公布至少七個與貿易有關的國家，下午則公布另外一些國家名單」。美國商務部長盧特尼克也透露，未來兩天將有十五至二十國收到關稅通知函。

除了對等關稅，川普也聚焦特定產品的關稅措施。他八日在白宮舉行的內閣會議上表示，將對銅課徵五十％關稅。他說，「今天我們針對的是銅，我認為銅的關稅將訂在五十％」。但他沒有具體說明該關稅何時生效。

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川普同時表示，將很快宣布進口藥品「非常、非常高的關稅，可能是二○○％」，他補充，製藥公司必須在一年至一年半內，新關稅生效前開始在美國本土生產藥品。

在川普作此宣布後，銅價應聲飆漲，創一九八九年以來單日最大漲幅紀錄，九月交割的期貨價格上漲十三％，八日收報每磅五．六八五五美元。

美國已宣布對汽車、鋼鐵與鋁課徵「二三二條款」關稅，四月間他援引該條款，下令商務部對藥品與半導體展開國安調查。盧特尼克八日指出，藥品關稅的細節將在七月底前出爐。他說，「針對藥品與半導體，這些研究將於月底完成，並由總統設定其政策，我們將等待他來決定如何實施」。

法律事務所ReedSmith合夥人洛威爾說，「雖然當前對等關稅是重頭戲，但特定產品關稅也將對國內市場造成重大影響」。上月川普宣布對多數國家的鋼鋁關稅倍增至五十％，且翌日生效。

波士頓顧問集團主管威瑟表示，「二三二條款與其他機制合併使用，進一步增加關稅局勢的複雜性，升高各國談判、取得豁免的重要性」。

美財長︰已進帳千億美元關稅收入

美國財長貝森特八日指出，今年迄今，美國已進帳一千億美元關稅收入，而十％基準關稅僅從第二季開始實施，預計今年該收入將擴大至三千億美元。近幾年美國關稅年收入約八百億美元。

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