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雲端飛行新體驗 華航全面開放免費機上Wi-Fi

2025/07/10 05:30

華航八月起開放全艙等旅客免費機上Wi-Fi體驗。（華航提供）華航八月起開放全艙等旅客免費機上Wi-Fi體驗。（華航提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中華航空致力於提升旅客飛行體驗，將於今年八月起，開放七七七、A三五○、A三二一neo等三大機型的全航線、全艙等旅客直接於機上免費上網或傳輸文字訊息，為台灣首家提供全艙等旅客及所有會員免費機上網路體驗，開創便捷的數位飛行新世代。

此次推出的免費Wi-Fi體驗，適用所有搭乘七七七、A三五○、A三二一neo機型的長程線及區域線旅客。豪華商務艙及豪華經濟艙旅客可享無限網頁瀏覽；經濟艙旅客享免費傳送文字訊息，如LINE、Messenger等通訊軟體平台。華夏會員方面，晶鑽、翡翠及金卡會員則不限艙等，都可享有無限網頁瀏覽體驗。

回應旅客空中無線網路使用需求，華航斥資升級機上網路設備，讓旅客在飛行途中也能透過免費Wi-Fi隨時與親友即時聯繫、掌握最新資訊。

另外七三八客艙備有Fantasy Sky無線影音娛樂系統（Wireless In-flight Entertainment），旅客可透過個人智慧型產品，於高空中享受電影、電視、音樂、航班資訊等機上服務，未來A三三○機隊也規劃導入，讓旅客暢享專屬於空中的娛樂時光。

華航持續運用智慧科技帶來更貼心的搭機新體驗，華航網站結合國籍航空首見IG限動風格、熱門功能網頁視覺優化，全新風貌拉近與旅客距離；升級版的「AI客服」具備強大的語言理解與智慧應答能力，並支援多國語言。華航也推出LINE官方帳號，搜尋ID帳號「@chinaairlines」，加入成為好友獲取最新優惠、智慧推播、互動服務等專屬精彩內容，輕鬆掌握旅遊大小事。

華航從「心」做起，以旅客需求為核心，全方位打造更優質、美好與暖心的搭機體驗，無論是高空網路的即時便利，或機上服務的用心款待，華航全面升級實踐對品質的承諾，陪伴旅客讓每一次飛行都成為值得期待的旅程。

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