飆股雷虎翻車！驚爆違約交割5876萬元 今年上市公司第1宗

根據臺灣證券交易所今（4）日公布證券商申報違約交割情形，軍工股雷虎（8033）驚爆5876萬元鉅額違約交割。（資料照，雷虎提供）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據臺灣證券交易所今（4）日公布證券商申報違約交割情形，元大證券松江分公司申報軍工股雷虎（8033）驚爆5876萬元鉅額違約交割，為今年來集中市場第一宗鉅額違約交割案。

證交所公告，周一整體市場的違約交割總金額為6585萬4376元，其中買進與賣出部分互相抵銷後，淨違約金額為179萬9376元，雷虎為今天違約金額中最大的單一事件。

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雷虎周一（4日）開高震盪，盤中新高103.5元，終場收在102元，漲幅達5.05％。近9個交易日股價已從62.2元開始飆漲，漲幅高達102.5％。

雷虎近來股價飆漲1倍以上，從7月24日至8月1日止，現股當沖占比都高達53％至80%，7月30日當沖占比更達79.49％。雷虎近期才因短線漲幅過大、週轉率過高及當沖比過高，自8月1日起打入處置股，今天發生違約交割事件令交易市場一片錯愕。

雷虎在無人載具及新產品的出貨助攻下，6月單月稅後純益達0.78億元，年增169％，每股純益（EPS）0.51元；單月就賺贏去年全年EPS 0.5元。6月營收1.88億元，年增72.94%，為歷史次高紀錄，連續2個月創新高。累計上半年合併營收達7.49億元，年增17.64％，創下歷年同期最佳紀錄。

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