面板7月報價 電視小跌 NB持平

市調機構調查，電視面板7月價格出現小幅走跌。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce（集邦科技）調查面板7月報價出爐。TrendForce調查，面板廠按需生產節奏依然持續，但在整體需求放緩下，電視面板價格出現小幅走跌，顯示器與NB則暫時持平。

TrendForce研究副總范博毓指出，電視面板需求依舊疲弱，部分品牌客戶持續修正第三季採購訂單，在控管庫存的同時，也增加與面板廠議價的籌碼。畢竟對品牌而言，第四季促銷旺季的需求仍需仰賴第三季的備貨，如品牌廠能取得不錯的採購價格優惠，第三季面板需求或仍有些許支撐。

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就面板廠而言，在整體需求放緩的情況下，部分面板廠的確會考慮接受品牌的要求，因而讓面板價格開始出現小幅走跌的狀況。

以7月電視面板價格趨勢來看，目前預估32吋與43吋下跌1美元，50吋、55吋、65吋與75吋則預估下跌2美元。

范博毓也表示，進入第三季後的顯示器面板需求也出現放緩跡象，僅少部分尺寸規格在供應上仍小有缺口。而電視面板價格下滑，連帶影響顯示器面板價格，目前預估無論是Open Cell面板或是面板模組，都進入全面持平的態勢。

在NB面板上，范博毓說，部分品牌客戶對第三季的展望轉趨樂觀，需求動能稍增強，與面板廠的議價態度也轉趨積極，希望可以透過增量來取得更多優惠。

各面板廠現階段仍試圖透過檯面下的價格優惠來穩定客戶需求，以維持市占率及檯面上價格的穩定。以此態勢來看7月NB面板價格走勢，預估整體價格仍可望維持持平態勢，但後續價格仍有賴品牌與面板廠商談。

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