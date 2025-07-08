川普︰挺金磚反美 再增10％關稅

金磚國家領袖峰會六日聯合聲明，警告「片面關稅與非關稅貿易措施的崛起」將威脅全球經濟；美國總統川普警告，任何支持金磚國家「反美政策」的國家，將被徵收額外10％關稅。（彭博）

中國回應 反對搞關稅戰、貿易戰

〔編譯魏國金／綜合報導〕金磚國家（BRICS）領袖峰會六日於巴西揭幕，美國總統川普當日警告，任何支持金磚國家「反美政策」的國家，將被徵收額外十％關稅。在美國與各國的貿易談判進行之際，川普向全球貿易注入更多不確定性。

金磚國家六日發表聯合聲明，警告「片面關稅與非關稅貿易措施的崛起」將威脅全球經濟；聲明雖未指名道姓，但明顯批評川普的關稅政策。

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數小時後，川普警告將懲罰尋求加入該群體的國家。他在社群平台「真實社群」發文：「任何支持金磚國家反美政策的國家將被課徵『額外』關稅，這項政策不會有例外。」

川普沒有明確說明反美政策的內涵，不過，美國前貿易談判代表奧爾森表示，其「反美政策」可能意指「金磚國家成員表達出超越美國主導的世界金融秩序與全球治理的渴望」。

對此，中國外交部發言人毛寧昨回應：「金磚合作是開放、包容的，不針對任何國家；我們一貫反對搞關稅戰、貿易戰，反對以關稅作為脅迫施壓的工具，肆意加徵關稅不符合任何一方的利益。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，看過川普發文，而「金磚國家的合作從未、也絕不會導向反對任何第三國」。南非貿易部發言人阿里強調，南非並不反美，仍希望與美國達成貿易協議。

金磚國家由十一個新興國家組成，占全球四十％經濟產值。二○○九年，巴西、俄羅斯、印度與中國領袖首度召開金磚國家峰會，之後南非加入，去年埃及、衣索匹亞、印尼、伊朗與阿拉伯聯合大公國成為會員國；沙烏地阿拉伯暫停正式入會，另有卅個國家表達以會員國或夥伴國身份參與的意願。

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