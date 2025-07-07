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9成美商擬加碼 投資台灣2.0送利多

2025/07/07 05:30

為協助企業因應供應鏈重組，經濟部推動「投資台灣三大方案二．○」，方案拍板延長至2027年。（資料照）為協助企業因應供應鏈重組，經濟部推動「投資台灣三大方案二．○」，方案拍板延長至2027年。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助企業因應供應鏈重組，經濟部推動「投資台灣三大方案二．○」，適用對象擴大至全球台商與外商，不再限本地或赴中台商。據美國商會統計，高達九成美商未來一年加碼投資台灣或維持現有規模。

因應美中貿易戰，投資台灣三大方案二○一九年七月啟動，協助赴中台商加速回流台灣轉移生產基地，由於反應熱絡，方案在二○二二年延長三年，迄今已有一六七八家企業投資逾二．五兆元，創造逾十六萬個本國就業機會；行政院本月宣布投資台灣三大方案再延長至二○二七年，預期可再吸引一．二兆元投資、再創八萬個本國就業機會。

新版方案預計新增七二○○億元額度，同樣也由政府支付銀行委辦手續費，對中小企業加碼補助手續費率由○．七％提高至一％，對大型企業則採階梯式補助，皆提高○．二個百分點的補助優惠。另，新版擴大適用範圍，涵蓋五大信賴產業、服務業、大健康領域及六大核心戰略產業，加上既有五加二產業，適用對象擴大至全球台商與外商。

根據美國商會今年商業景氣調查，高達八成美商會員對台灣經濟未來一年有信心，七十七％樂觀看待未來三年台灣經濟，且高達九成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或維持規模。

另，因應勞動力短缺，新版方案也加碼移工比率優惠，若本國員工薪資達三．六三萬元，可在現行機制再加十％，本國員工薪資達三．八二萬元，移工比率上限可提高至四十五％。

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