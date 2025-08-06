獨家》關稅不利成熟製程？聯電延攬外資分析師呂家璈掌策略與行銷部門

晶圓代工大廠聯電（2303）延攬前知名外資分析師呂家璈（Bill）負責策略與行銷（BD）部門。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應地緣關稅與成熟製程面臨大挑戰，晶圓代工大廠聯電（2303）延攬前知名外資分析師呂家璈（Bill）負責策略與行銷（BD）部門，對共同總經理王石負責，深受業界意外與矚目；此外，副總經理吳宗賢升任資深副總經理，統管國內外12吋晶圓廠，吳宗賢被業界視為公司未來總經理接棒人選。

地緣政治加劇，尤其美國總統川普上任，對全球祭出關稅大戰，法人紛認為，先進製程可將關稅成本轉嫁給客戶，利潤也較高，不受影響；成熟製程既受中國大肆投資，供過於求，導致殺價競爭，獲利下滑，又要面臨關稅衝擊，裝端產品市場需求恐更疲軟，營運更加挑戰。

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聯電近期展開對策，出現人事變動等，最受矚目的是延攬知名外資分析師呂家璈（Bill），聯電表示，呂負責策略與行銷，細節則不願進一步透露。據業界傳言，呂家璈負責策略與行銷（BD）部門，他年初有意轉換到產業界學習與發展，剛好王石找他，洽談後，他認為機會不錯就應允到聯電，除了待在美國聯電之外，最近也花時間在台灣與業界互動，將為聯電拓展新的商業機會，包括開發新客戶、建立合作夥伴關係、評估新市場等策略，為公司長期發展提供策略建議。

財務長總劉啟東後 延攬第2位外資分析師

呂家璈也是繼聯電資深副與財務長總劉啟東之後，受聯電延攬的第二位外資分析師，對共同總經理王石負責，現年54歲的呂家璈，大學唸機械系，畢業美國加州大學洛杉磯分校管理碩士（MBA），他曾任美國應用材料研發工程師，一九九九年進入摩根士丹利證券轉任分析師，後來升任亞太區半導體首席分析師，前幾年轉戰瑞銀亞太半導體分析師，以研究台積電（2330）、聯發科（2454）奠定他在外資分析師的地位。

此外，聯電聯芯、和艦、新加坡廠各有高階主管掌理，台灣8吋廠也有不同主管，南科12吋廠由副總經理吳宗賢掌管，聯電今年公告副總經理吳宗賢升任資深副總經理，日前並對內宣布由他統管國內外12吋晶圓廠，他被業界視為公司未來總經理接棒人選。聯芯董事、副董事長許誌清辭職，許是聯電很資深主管，他的辭職也引發業界議論，但聯電表示，正常組織輪調，聯芯董事都是聯電主管兼任，功能上也都由總部直接管理，只是很單純更換董事而已。

聯電受新台幣升值與成熟製程獲利下滑影響，第二季毛利率28.7%，稅後淨利89億元 （3.04億美元），稅後每股盈餘0.71元，上半年累計每股稅後盈餘1.34元、年減逾3成。展望第三季，預期晶圓出貨量將略增，不利的匯率變動將導致以新台幣計算的營收減少。聯電強調差異化策略，具備競爭力的22/28奈米製程佔營收比重已達40%，營收佔比及金額皆創下歷史新高。

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