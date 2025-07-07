〈財經週報-投資趨勢〉創新高後的下一步？美股如千里名駒 長跑力依舊驚人

今、明年美股大盤與各產業EPS預估年增率

■林良一

蛇年上半場，市場情緒如杯弓蛇影，隨川普的發言上下起伏。雖然美股各大指數陸續刷新歷史新高紀錄，但不少投資人仍擔憂：「創新高之後，應如何看待後市發展？」近期Factset發布的數據，或可為投資人提供指引。根據Factset預估，2025年美股EPS（每股盈餘)）年增率可望達到9.1%，2026年EPS年增率再推升至13.8%，顯示美國企業獲利能力不減，有望在馬年持續展現如千里名駒般的長跑力。

多元產業百花齊放 2026迎類股輪動商機

2025年上半年美股實現史詩級反彈，修復速度之快可說是歷史罕見，S&P 500指數和那斯達克綜合指數均創下歷史新高。細究這波漲勢，推動力道主要來自大型成分股，這與AI發展形成大者恆大的市場格局有關；龍頭業者紛紛加大2025、2026年的資本支出力道，以搶佔未來市場版圖，吸引市場資金往龍頭業者靠攏。

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FactSet預估數據也顯示，資訊科技類股的獲利成長性在今明兩年均名列前茅，2025年EPS年增率預估為18%，甚至在基期已高的情況下，資訊科技類股2026年EPS年增率還有17.7%的雙位數成長機會。

同時，許多低基期產業將在2026年迎來翻身契機。以能源產業最為突出，預估2026年EPS年增率飆升至20.2%，跳升幅度居各產業之首。原物料、工業、非核心消費等產業，預估2026年EPS年增率也有機會跑贏大盤，金融和醫療保健產業亦有雙位數成長空間。可見明年美股舞台上除了科技產業持續發光外，多元產業翩然起舞，將為市場帶來不少驚喜。

多變的川普：2026年最大變數

「Donald Trump」曾在2024年登上Google人物類搜尋排行榜冠軍，2025年同樣話題不斷，2026年美國期中選舉即將登場，川普依舊會是鎂光燈追逐焦點。全球股市隨時可能因川普的發言，再度陷入動盪。面臨充滿不確定性的局勢，提升投資組合的「容錯率」成為當務之急，唯有先在亂世中站穩腳步，才能收穫雨過天晴的果實。

以美股各指數為例，知名的尖牙股FANG+指數聚集10大科技巨頭，走勢亮麗但波動也較辛辣刺激，適合高度偏好科技股的投資人；大盤S&P500指數產業分布廣泛，但成分股眾多，多少稀釋了前段班企業的成長力道。而近來在投資圈討論熱度上升的美國50指數，其特色在於「多且大」，聚集美國各產業藍籌股，吸納多元產業輪動商機，並挾著大型龍頭業者的競爭優勢，可在空頭來襲扮演防空洞。回顧2020年市場因突發疫情而重創，美股4度觸發熔斷機制，相較美股大盤花費173天才回到起跌點，美國50指數提前在138天即收復失土，展現傑出的自癒能力。

整體而言，2026年美股表現可期，但多空勢力交鋒激烈，間歇風雨恐怕不小。建議投資人可秉持「多且大」的投資心法，趁著近期市況高檔整理之際，為投資組合汰弱留強。透過多元配置，不偏食才能享受各產業的成長果實；同時，布局具備議價優勢的龍頭企業，方有機會在陰晴不定的美股市場中迎風向上，穩固投資根基。（作者為統一美國50 ETF基金擬任經理人）

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