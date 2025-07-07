晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資趨勢〉創新高後的下一步？美股如千里名駒 長跑力依舊驚人

2025/07/07 05:30

今、明年美股大盤與各產業EPS預估年增率今、明年美股大盤與各產業EPS預估年增率

■林良一

蛇年上半場，市場情緒如杯弓蛇影，隨川普的發言上下起伏。雖然美股各大指數陸續刷新歷史新高紀錄，但不少投資人仍擔憂：「創新高之後，應如何看待後市發展？」近期Factset發布的數據，或可為投資人提供指引。根據Factset預估，2025年美股EPS（每股盈餘)）年增率可望達到9.1%，2026年EPS年增率再推升至13.8%，顯示美國企業獲利能力不減，有望在馬年持續展現如千里名駒般的長跑力。

多元產業百花齊放 2026迎類股輪動商機

2025年上半年美股實現史詩級反彈，修復速度之快可說是歷史罕見，S&P 500指數和那斯達克綜合指數均創下歷史新高。細究這波漲勢，推動力道主要來自大型成分股，這與AI發展形成大者恆大的市場格局有關；龍頭業者紛紛加大2025、2026年的資本支出力道，以搶佔未來市場版圖，吸引市場資金往龍頭業者靠攏。

FactSet預估數據也顯示，資訊科技類股的獲利成長性在今明兩年均名列前茅，2025年EPS年增率預估為18%，甚至在基期已高的情況下，資訊科技類股2026年EPS年增率還有17.7%的雙位數成長機會。

同時，許多低基期產業將在2026年迎來翻身契機。以能源產業最為突出，預估2026年EPS年增率飆升至20.2%，跳升幅度居各產業之首。原物料、工業、非核心消費等產業，預估2026年EPS年增率也有機會跑贏大盤，金融和醫療保健產業亦有雙位數成長空間。可見明年美股舞台上除了科技產業持續發光外，多元產業翩然起舞，將為市場帶來不少驚喜。

多變的川普：2026年最大變數

「Donald Trump」曾在2024年登上Google人物類搜尋排行榜冠軍，2025年同樣話題不斷，2026年美國期中選舉即將登場，川普依舊會是鎂光燈追逐焦點。全球股市隨時可能因川普的發言，再度陷入動盪。面臨充滿不確定性的局勢，提升投資組合的「容錯率」成為當務之急，唯有先在亂世中站穩腳步，才能收穫雨過天晴的果實。

以美股各指數為例，知名的尖牙股FANG+指數聚集10大科技巨頭，走勢亮麗但波動也較辛辣刺激，適合高度偏好科技股的投資人；大盤S&P500指數產業分布廣泛，但成分股眾多，多少稀釋了前段班企業的成長力道。而近來在投資圈討論熱度上升的美國50指數，其特色在於「多且大」，聚集美國各產業藍籌股，吸納多元產業輪動商機，並挾著大型龍頭業者的競爭優勢，可在空頭來襲扮演防空洞。回顧2020年市場因突發疫情而重創，美股4度觸發熔斷機制，相較美股大盤花費173天才回到起跌點，美國50指數提前在138天即收復失土，展現傑出的自癒能力。

整體而言，2026年美股表現可期，但多空勢力交鋒激烈，間歇風雨恐怕不小。建議投資人可秉持「多且大」的投資心法，趁著近期市況高檔整理之際，為投資組合汰弱留強。透過多元配置，不偏食才能享受各產業的成長果實；同時，布局具備議價優勢的龍頭企業，方有機會在陰晴不定的美股市場中迎風向上，穩固投資根基。（作者為統一美國50 ETF基金擬任經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財