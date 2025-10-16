LTN經濟通》50億美元聘金 輝達把仇人變戀人

輝達以50億美元入股英特爾，未來雙方將攜手開發AI基礎設施與PC晶片。（歐新社）

輝達預留未來代工選擇權

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）宣布將以每股23.28美元、總額50億美元入股英特爾，未來雙方將攜手開發 AI 基礎設施與 PC 晶片，這項重磅消息，引發市場諸多聯想。

業內人士認為，一家是CPU龍頭，一家是GPU霸主，雙方將從競爭對手變成「政策共生體」，震撼了半導體圈，恐牽動未來晶圓代工、設計公司、政府政策與供應鏈權力版圖的潛在重組。

分析師指出，過去十年輝達和台積電幾乎緊密綁定，以供應鏈關係來說，輝達的高階 GPU（Hopper、Blackwell 等）大量仰賴台積電先進製程與封裝（如 CoWoS / InFO）。然而，這次輝達對英特爾的投資，並非要立即替代台積電，但也是另一個為自己在未來建立「選項性」策略路徑。

現階段的英特爾在18A製程上的良率仍低，外部客戶尚未明朗，其代工業務也幾乎以自用為主。同時，若要在未來真正替代部分 GPU / AI 晶片需求，英特爾還得面臨製程進展、良率提升、封裝生態成熟化等多重挑戰。

因此，在可預見的中、短期內，台積電仍是輝達GPU的核心代工夥伴。但這筆投資改變的是「未來的選擇權」，只要英特爾的製程成熟、封裝穩定時，輝達也可考慮分配部分訂單至英特爾，這將使其在與台積電的協商中擁有更大的籌碼。這種「選項價值」是目前市場不可忽視的一環。

英特爾執行長陳立武（左）在社群平台PO與黃仁勳的合照。（圖取自Lip-Bu Tan X帳號）

英特爾「過去33年試圖幹掉輝達」

輝達執行長黃仁勳受訪表示，英特爾「過去33年試圖幹掉我們」，但現在「我們是戀人」而非敵人。

據了解，輝達與英特爾在2009年雙方因晶片授權權益鬧上法院，2011年英特爾以15億美元和解。進入 AI 時代後，英特爾開發 Gaudi 加速器正面挑戰輝達的 H100、B100 GPU；

如今卻因 AI 基礎設施需求爆炸性成長，選擇攜手合作。

分析師指出，輝達投資英特爾50億美元，佔其現金儲備約16%，意義重大。這讓輝達在美國政府「全力扶植英特爾」的局勢中，不再是局外人。在政治層面，這筆投資讓輝達與華府的供應鏈政策綁得更緊，取得一種「政策共生」地位。

在產業層面，為輝達創造了一項長期選項（optional leverage），若未來英特爾 18A 製程成熟，或其先進封裝技術（Foveros / EMIB）能穩定量產，輝達便可擁有台積電之外的第二供應鏈。

不過，根據官方說法，這筆交易是雙方要共同打造「NVIDIA 客製 x86 CPU 以及整合 GPU 的平台」，英特爾為輝達打造整合系統，而輝達則獲得英特爾在CPU / x86 生態上的「進入票」，這是雙方合作的技術基礎。但市場卻認為，輝達攜手英特爾做x86 SoC，筆電品牌供應鏈恐將大亂。

據報導，長期以來，PC市場的CPU主要由英特爾與AMD兩大廠商壟斷，品牌廠僅需在兩者之間分配訂單與產品線。然而，近年高通（Qualcomm）與聯發科等 Arm 陣營積極推進 Windows on Arm 平台，筆電市場開始出現第三種架構的競爭。

若未來再加入英特爾與輝達開發 x86 SoC，整體供應鏈將更加複雜，恐將重新定義 PC 產業的供應鏈權力結構，品牌商在生產與採購上的難度勢必大幅提高，承受成本與整合壓力。

英特爾和輝達以「x86＋CUDA」策略，共生作戰。（路透）

「x86＋CUDA」共生作戰 雙方各有盤算

分析師指出，輝達與英特爾宣布結盟，表面上是技術互補，但實質上是兩大半導體巨頭為了在 AI 新時代重新劃界的權力之戰。對於英特爾而言，真正的目的遠不止於引進資金或技術，而是要重新奪回過去在 PC 與伺服器市場的主導地位。

英特爾先前多次錯失行動運算與 GPU 浪潮，在自研產品如 Arc 顯示卡與 Gaudi AI 加速器屢屢受挫，透過此次與輝達合作，以「戰略借力」在AI伺服器供應鏈中重新卡位，找回昔日「定義平台」的角色。

對於英特爾而言，這是一次久違的翻身機會，要重奪主導權，就必須確保未來的AI資料中心仍以Xeon CPU與其伺服器架構為核心骨幹。因此，這次與輝達的合作更像是一場「戰略借力」。藉由輝達的品牌光環與軟體生態（尤其是 CUDA 與 NVLink），英特爾有機會在 AI 伺服器供應鏈中重新卡位，找回昔日「定義平台」的角色。

至於輝達的盤算，這筆投資則是一場更深層的「市場滲透戰」，藉由與英特爾x86體系共生，滲透更多企業級與政府系統客戶，這是以往輝達難以輕易觸及的領域。儘管輝達憑藉GPU成為AI運算的引擎，但在作業系統（OS）、編譯器（Compiler）與企業級系統整合上仍是輝達較弱的一環。

分析師指出，英特爾不再只是「代工復興」，而是試圖透過輝達重返戰略核心；輝達也不只是硬體巨頭，而是要成為掌控從軟體到運算骨架的生態中心。這場合作既是共生，也是博弈。未來的 AI 世界，將不只是 GPU 的競賽，而是誰能定義整個運算架構的遊戲規則。

市場認為，輝達投資英特爾不但可分散風險，還可享「政治紅利」。（路透）

分散風險到「政治紅利」重塑美國晶片產業分工

對於輝達為何要入股英特爾，市場出現不同說法。其中，旅美學者認為，輝達投資英特爾，一方面是策略分散風險，另一方面也是在美國政府面前加分；但也有人認為，這筆投資絕非純商業合作，帶有明顯的政治與戰略意圖。

近年，美國政府在大力推動本土半導體產業、資助晶圓廠與設計公司，以鞏固國家在 AI / 高端製造的供應鏈據點，輝達此舉可被視為與美政府政策方向高度一致的策略布局，未來也可享受「政治紅利」。

分析師指出，在美國內部科技與國家安全框架下，政府更可能支持這類「重振本地製造、降低對外依賴」型的合作，這樁投資將牽動整個晶片產業生態，值得注意的是「設計公司與製造公司雙向綁定」的新範式。

據了解，在傳統模式，晶片產業有清晰的分工，設計/IP 公司（如輝達、AMD）專注於架構與電路設計，並將製造外包給專業的晶圓代工廠（如台積電、三星），而IDM 廠商（如英特爾）則自行設計和製造。但這次輝達成為英特爾的股東／合作方；這意味著，設計與製造角色的界線被弱化。

業內人士直言，這項合作不僅是技術或市場市佔的結合，更重要的是重新定義了晶片產業供應鏈的傳統邊界，也帶來了戰略價值，以及可能促成其他設計公司（像 AMD、Broadcom、Qualcomm 等）也會思考類似股權或合作布局。

此外，美國政府持股英特爾攸關國家安全、供應鏈主權的考量。輝達與英特爾的合作若能被視為國家戰略的一環，可能使美國政府對所有晶片產業的補助與政策傾斜趨於集中於「有戰略意義的合作體系」。換言之，一些區塊鏈可能被邊緣化，或資源流向被重定義。

