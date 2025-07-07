〈財經週報-時事求是〉勞動市場的AI旋風

國內每年至少需求3千多個AI專業人才，核心技術人員明顯地成為賣方市場，不少企業難以招募到適當的AI人才。（路透）

■魏錫賓

台積電（2330）近幾年不斷擴張，對其他產業的人才募集形成壓力，但科技業的顯學不止在半導體，微軟全球徵人的1,500多個職缺、Google的2,700多個徵人項目中，都有超過一半與AI有關。不管是工程師或是後勤、應用人員，AI人才的需求大幅提高中，國內業者、甚至智庫也搶破頭，具備核心技術的稀缺人才之薪資，更是扶搖直上。

近30年來，工業就業人數約增加50萬人，但占就業人數的比例卻從近40%，減至約35%，而服務業占總就業人數的比例，則從50%提高至60%，2024年已約有700萬人。若根據勞動部的全職受僱員工調查數據，則2024年7月底工業全職受僱人有338萬左右，其中約83%在製造業工作，而服務業則有近470萬人。

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在薪資上，各行業差異亦大。任職於製造業的全職受僱員工中，超過一半是擔任操作、組裝人員（約有145萬人），這些員工在2023年的平均年薪約63萬元，遠高於占住宿及餐飲業全職從業人員超過6成的服務及銷售工作人員（約有26萬人，平均年薪僅有約46萬元）。

根據證交所的資料，上市公司中，2024年非主管的全時員工年薪中位數（薪水由低至高排列，排在中間的那個人的薪水）超過百萬的電子科技公司及金控銀行業有不少，但傳產上市公司則寥寥無幾，至於年薪中位數超過200萬的企業中，除了長榮（2603）、陽明（2609）與和泰車（2207）外，其餘10幾家都屬半導體業。

半導體業的業績與薪資水準由台積電推進，而帶動台積電業績的AI發展，也迅速地成為科技業的成長希望，並在勞動市場中同領風騷。AI核心技術人員的供需已明顯地成為賣方市場，不少企業難以招募到適當的AI人才。

數位發展部的2025至2027年AI專業人才需求調查報告推估，國內每年需求達3千多人，2027年可望超過4千人，且受訪廠商表示人才不足者達到6成以上，包括AI顧問、AI專案經理、資料工程師、AI與資料科學家等的招募都相當困難；而在AI應用產品化的主要障礙調查中，「合適的AI人才不足」，也成為近2年的最大困難。

除了技術人才外，PwC公布的「2025全球AI職缺動態報告」顯示，包括礦、農業在內的所有產業，已百分之百都增加AI的應用，「AI不是取代你，而是讓會用它的人取代你」，當工作內容改變，求職者的競爭者，不再只是同樣背景的同業；目前各行各業都加速採用AI，「即使全球總職缺數年減少了11.3%，需要高階AI技能的職缺仍年增7.5%」、「具有高階AI技能的員工，其薪資在2024年平均成長56%」，還高於前一年25%的成長率。

產業表現影響人才與人力的需求。台積電帶領半導體業進入每年大徵才的競爭中，而AI近幾年的發展超出預期，相關核心技術人才更為稀缺，需求大於供給的現狀，勢必將會維持一段時間。

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