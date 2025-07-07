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〈財經週報-畢業生求職〉半導體業仍大舉徵才 金融業鎖定數位及財管人才

2025/07/07 05:30

台積電持續興建晶圓廠與封裝廠，今年在台灣仍大舉徵才，目標預計8,000人。（路透）台積電持續興建晶圓廠與封裝廠，今年在台灣仍大舉徵才，目標預計8,000人。（路透）

記者洪友芳、陳梅英、楊雅民／專題報導

近10年台灣失業率近10年台灣失業率

儘管半導體業面臨關稅、台幣升值等挑戰，各公司看好人工智慧（AI）未來龐大商機，持續投入研發技術與擴產，尤其居先進製程獨霸地位的台積電（2330）更在國內大擴產，研發與生產人力求才若渴，挾整體薪酬優渥，今年在台灣仍大舉徵才，目標達8,000人。

台積電先進製程領先全球，AI訂單幾乎通吃，產能滿載，南北持續建先進製程晶圓廠與先進封裝廠，也帶旺半導體供應鏈在AI的競爭優勢，各公司看好AI前景，紛紛進行研發技術與擴產，以爭取訂單，對人才也持續有需求。台積電正值國內外大擴產，對人力需求若渴，今年在台灣仍大舉徵才，目標達8,000人，碩士畢業新進工程師平均整體薪酬達220萬元。

人力需求未受關稅影響 8大行庫今年徵才3500人

金融業方面，行庫表示，儘管對等關稅使外貿環境出現變化，對人力需求未造成明顯影響，預估今年8大公股銀行徵才總人數將破3,500人，重點鎖定數位轉型與財富管理人才。

台銀上半年已招募185人，下半年預計再徵220至250人，全年規模超過400人，鎖定資訊、數位金融及財管領域。華銀全年預計招募770人，積極延攬具實務經驗與創新技術背景人才，強化財管與數位發展。

一銀將招募新進人員及儲備幹部（MA）共300人，另為配合財富管理2.0政策與亞洲資產管理中心布局，增聘50名高資產顧問及20餘名AI與資訊專才，加速數位轉型。彰銀釋出600個職缺、兆豐銀預計招募300~400新進行員。合庫上半年完成兩梯次、共500人招募，下半年將視業務發展及人力需求決定是否續辦。

台企銀預估全年招募約700人，鎖定資訊、資安與數位金融人才。土銀受財政部要求檢討用人費率影響，今年招募規模有所縮減，但仍積極延攬AI、數據分析與資訊專業人才。

少子化與非典型就業 服務業基層缺工

服務業方面，統一超商（2912）表示，根據「面試趣」調查，統一超商為畢業季熱門企業第2名，顯示今年推出短工時「彈性輪班」的概念，深獲年輕族群和中高齡夥伴青睞，同時搭配全台超過7,100家門市張貼招募POP，目前收到的履歷已較去年成長3成。

全家便利商店（5903）今年預計招募1,500位新血，涵蓋店舖人員與儲備幹部職缺，並持續強化「儲備主管」培訓制度，最快1年可晉升營業擔當，年薪80萬起、每年依績效調薪。全家觀察，近年就業市場受少子化與非典型就業攀升影響，新鮮人履歷投遞數較去年同期略減，為因應就業市場轉變，積極優化中高齡職場環境，透過分段學習，並導入減壓地墊、放大鏡等輔具，打造友善工作環境，帶動中高齡族群履歷投遞數成長近2成。

王品集團（2727）表示，今年5月20至24歲求職者瀏覽王品職缺的次數近2萬次，較去年同期成長約兩成，顯示年輕族群對餐飲業工作的高度關注與需求，面對就業市場較難跨入專業領域，餐飲業相對好入門、快上手，也成為許多新鮮人踏入職場的起步。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，全聯總公司員工並不缺，但賣場第一線的員工缺人缺得厲害，人力工時平均缺20%，尤其是有台積電的地方、有科學園區的地方都缺人，現在全聯部份分店皆導入國際建教生，填補基層缺人的窘境。

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