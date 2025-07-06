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遏止先進晶片走私流入中國 美AI禁令擴及大馬、泰國

2025/07/06 05:30

彭博四日報導，美國川普政府計畫限制輝達等美企對馬來西亞與泰國出口人工智慧（AI）晶片，以打擊半導體走私流入中國。（路透檔案照）彭博四日報導，美國川普政府計畫限制輝達等美企對馬來西亞與泰國出口人工智慧（AI）晶片，以打擊半導體走私流入中國。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博四日報導，美國川普政府計畫限制輝達等美企對馬來西亞與泰國出口人工智慧（AI）晶片，以打擊半導體走私流入中國。

知情人士透露，美國商務部草擬的該規範，旨在防止中國透過這兩個東南亞國家的中間管道取得相關晶片，美國實際上已禁止輝達的先進AI處理器銷售中國。

他們說，該規範將與撤銷「AI擴散規則」中的全球管控措施搭配實施。前總統拜登任期結束前推出的該架構，引起美國盟友與包括輝達在內的科技公司反對。

川普政府將維持對中國的半導體限制（相關限制於二○二二年實施，並數度升級），以及二○二三年一項涵蓋逾四十國的限制，拜登推出該限制，以期化解晶片走私疑慮，並增加關鍵市場的透明度。

報導說，限制馬來西亞與泰國的AI晶片出貨，顯示川普對其徹底改革拜登「AI擴散規則」的承諾，正式邁出兌現的第一步。

下波擬檢視中東地區資料中心

五月間，美國商務部表示將以「大膽、包容的策略」，取代拜登的規則。不過，消息來源說，限制泰、馬的AI晶片出口，遠非全面的替代方案，例如對美國晶片在海外資料中心，尤其是中東地區的使用安全狀況等問題並未解決。除了泰、馬之外，美國是否將擴及對其他國家的AI晶片出口，目前尚不明朗。

知情人士說，對泰、馬的晶片出口管制將包含一些減輕企業壓力的措施，其中一項條款將允許總部設在美國與在數十個盟國的企業，在規則公告前，持續出口AI晶片至泰國與馬來西亞數月，而無須尋求許可；即使要求許可，也將包含某些豁免，以防止供應鏈中斷。許多半導體企業依賴東南亞設施，進行封裝等關鍵程序。

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