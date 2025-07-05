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招商大會雙創高 卓揆︰公私協力推動公建

2025/07/05 05:30

財政部昨舉行今年度民間參與公共建設招商大會，彙整釋出公共建設商機案源105件，投資金額超過新台幣2364億元，案源與商機金額同創新高。（中央社）財政部昨舉行今年度民間參與公共建設招商大會，彙整釋出公共建設商機案源105件，投資金額超過新台幣2364億元，案源與商機金額同創新高。（中央社）

今年彙整釋出商機金額逾2364億元、案源105件

〔記者陳梅英／台北報導〕財政部昨舉行今年度民間參與公共建設招商大會，彙整釋出公共建設商機案源一○五件，投資金額超過新台幣二三六四億元，類別涵蓋交通、長照、環保、社宅等各項公共建設，案源與商機金額同創新高。行政院長卓榮泰表示，台美關稅談判將盡量保護國內產業，爭取到最好結果，也積極透過公私協力方式，推動更多福國利民的重大建設。

根據財政部統計，去年在中央及地方政府攜手推動下，民間參與公共建設共簽約一三一件，投資金額達一五八八億元，近三年投資金額均超過一五○○億元。卓榮泰昨親自頒發「招商卓越獎」表揚去年表現傑出的中央機關、直轄市、縣市政府，且加碼頒發三個「招商特別獎」，同時也頒發簽約及考核獎勵金，共有二十二個機關合計獲頒三億餘元。

民間投資公建破2.4兆 創45萬就業機會

財政部長莊翠雲表示，政府積極推動民間參與公共建設，透過導入民間資金與專業，帶動公共建設效能提升；截至去年底，民參案件已累計簽約二三七八件，民間投資金額突破二兆四六六一億元，創造逾四十五萬個就業機會，讓公共建設不再只是政府的責任，而是展現全民參與公共建設的成果。

卓院長致詞時表示，今年招商大會適逢國家遇到內外情勢緊迫之時，因此如何將政府有限資源投入更多建設、如何進一步結合民間資源促進國家進步，更是重中之重；未來政府將鬆綁更多法規，推出更多民生建設案源，讓民間企業有興趣投入，支持國家重大建設，實現公私協力、福國利民。

他說，面對美國關稅、新貿易政策的調整，尚在積極談判，「我們還在努力」，所有的談判過程一直在進行中，包括行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮非常辛苦地籌備，「希望能夠得到最合理的結果」。

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