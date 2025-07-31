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黃金跌了！但分析師曝「他」恐刺激上漲

2025/07/31 08:43

週三（30日）黃金價格下跌。（彭博資料照）週三（30日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）宣布7月利率不變，維持在4.25至4.50%，而美國公布的經濟數據強勁，提高了今年年底前都延遲降息的可能性，週三（30日）黃金價格下跌，不過分析師表示，川普政府對當前的貨幣政策決策不滿聲音愈大，就愈有可能刺激金價上漲。

美國黃金期貨下跌0.8%，報每盎司3352.8美元；黃金現貨黃金下跌1.5%，至每盎司 3275.92 美元。

《路透》報導，Fed週三按兵不動，抵擋了來自美國總統川普的降息壓力。在週三的決策會後記者會中，Fed主席鮑爾表示尚未就9月政策做出決定，採取行動之前必須先觀望關稅的影響。

WisdomTree分析師沙阿（Nitesh Shah）說，川普政府對當前的貨幣政策決策不滿聲音愈大，就愈有可能刺激金價上漲。

根據最新公布的ADP全國就業報告，美國7月民間就業人數增加幅度超越市場預期，儘管勞動力市場依舊存在疲軟的跡象。此外，美國商務部同日公布，美國第2季國內生產毛（GDP）成長3%，優於分析師預估的2.4%。

沙阿說：「數據對經濟有很好的支撐作用。GDP數據意外好轉，勞動力市場數據也是如此，因此，兩者都意味著Fed繼續觀望降息是有道理的。」

貿易消息方面，美國和中國的高階官員經過為期兩天的會談後，再次同意延長90天休戰期，雙方表示在斯德哥爾摩的會談頗具建設性。不過美國官員埋下伏筆，表示一切由川普定奪。

另外川普最新宣布，美韓達成貿易協議，對韓關稅降至15%，同時，美國不會被徵收關稅。

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