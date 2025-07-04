街口：特定對象企圖影響「二審」

街口金科發布聲明強調，特定對象透過網媒以聳動標題、誇大不實內容報導，擴圖為街口金科旗下街口支付。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕泰山前董事長詹景超任內以近三十六億元買下街口金科四成股權，遭台北地院一審判決交易無效，命令街口需返還三十五億九五八○萬元，昨傳出法院扣押執行竟發現相關帳戶近乎歸零？街口支付母公司街口金科發布聲明強調，特定對象透過網媒以聳動標題、誇大不實內容報導，實屬不實指控，企圖混淆視聽，影響二審審理。

發聲明批傷害街口品牌聲譽

街口金科聲明指出，本案目前仍在進行二審審理，法院尚未做出最終判決，網媒卻未經查證即報導，已嚴重誤導社會大眾；該報導使用誇大標題與戲劇化內容，嚴重混淆視聽，不僅造成社會不安，也對街口品牌聲譽造成重大傷害。

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泰山已列金科股東名冊中

聲明解釋，雙方於二○二三年五月六日簽訂街口與泰山公司合約，並由泰山至證交所記者會公開說明，但法院一審指出信息直到五月八日才公開於公開資訊觀測站，此與事實不符；另關於股東持股登記之爭議，街口金科股東名冊中，泰山公司早已為股東，登記延遲係由泰山公司處理，非如報導所稱「一張股票都沒拿到」。

聲明強調，一審法院未審酌事實全貌，即做出如上判決，已引起重大爭議；更令人遺憾的是，似乎有特定對象有意影響二審流程，街口金科全力配合法院程序，並已提起上訴，盼法院依法還給公道。

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