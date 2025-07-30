川普宣布8/1起對印度徵25％關稅、外加「罰款」稱該國最令人討厭

美國總統川普週三（30日）表示，印度將從8月1日起支付25%的關稅。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（30日）表示，印度將從8月1日起支付25%的關稅，此外，印度將因為川普認為的不公平貿易政策，以及印度從俄羅斯購買軍事裝備和能源而須支付「罰款」（penalty）。

25%的關稅稅率略低於川普在4月2日「解放日」對印度徵收的關稅，當時他宣布對這個主要貿易夥伴徵收26%的關稅。

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川普在真相社交上寫道：「請記住，雖然印度是我們的朋友，但多年來我們與他們的貿易往來相對較少，因為他們的關稅太高，是世界上最高的，而且他們的非貨幣貿易壁壘是所有國家中最嚴格、最令人討厭的。」

川普表示，「此外，他們（印度）一直以來都從俄羅斯購買絕大多數軍事裝備，並且與中國一起成為俄羅斯最大的能源買家，而此時每個人都希望俄羅斯停止在烏克蘭的殺戮，這一切都不好！」他說：「因此，從8月1日起，印度將支付25%的關稅，外加罰款。」

白宮沒有立即回應CNBC對額外處罰金額發表評論的請求。

川普隨後在周三的真相社交中表示，「我們與印度存在巨大的貿易逆差！！！」

川普曾多次表示，全面關稅制度的目標是大幅削減美國與其他國家的貿易逆差。然而，經濟學家對這個動機提出質疑。他們指出，從勞動成本較低的國家進口商品，意味著美國人可以以較低的價格購買成品。

川普計劃對印度與俄羅斯的貿易施加額外的懲罰，與此同時，他最近幾週也加強對俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的言論批評。

本月早些時候，川普威脅，除非克里姆林宮與烏克蘭達成停火協議，否則將從8月初開始對購買俄羅斯石油和天然氣的國家徵收100%的二級關稅。中國、印度、巴西和其他依賴俄羅斯能源的美國主要貿易夥伴，將受到此類關稅的嚴重打擊。

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