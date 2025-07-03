晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

最強亞幣！ 台幣盤中又見28字頭

2025/07/03 05:30

新台幣昨日延續升勢，盤中再度觸及28元價位，終場以29.019元作收，創逾3年新高。（資料照）新台幣昨日延續升勢，盤中再度觸及28元價位，終場以29.019元作收，創逾3年新高。（資料照）

昨收29.019元 創逾3年新高價

〔記者鄭琪芳／台北報導〕外資持續匯入，加上出口商拋匯，新台幣昨日延續升勢，盤中再度觸及二十八元價位，最高來到二十八．九五元兌一美元，因中央銀行進場調節，新台幣升幅稍微收斂，終場以二十九．○一九元作收、升值一．六六角，匯價創逾三年新高，總成交金額十五．九億美元。自七月以來，短短兩個交易日台幣已升值八．八三角，升幅居亞幣之冠。

外匯交易員表示，美國對等關稅寬限期將至，加上市場對聯準會降息的預期，近來美元走勢往下，昨日美元指數小幅反彈，新台幣以二十九．一七元開出後，盤中一度走貶，最低來到二十九．二一元；但外資匯入較多，加上匯價一反彈就有出口商掛單賣美元，推升台幣走勢，盤中最高價來到二十八．九五元。不過，央行持續進場調節，「市場上美元大多是央行在買，但又不會一次放太多買單」，新台幣升幅略收斂，終場收在二十九．○一九元。

外匯交易員表示，除前兩天情況較特殊、新台幣急貶又急升外，短期國際美元走弱、新台幣走升趨勢不變；央行雖持續進場調節，但「看起來沒有要守哪個價位」，目前看來央行應不會守住二十九元，昨日收盤價已逼近二十八元價位，再見二十八字頭應只是時間問題。

根據央行統計，昨日截至下午四時止，美元指數上漲○．二三％，新台幣逆勢升值○．五七％，主要亞幣紛紛走貶，人民幣微貶○．○八％，韓元貶值○．四一％，日圓更貶○．五八％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財