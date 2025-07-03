最強亞幣！ 台幣盤中又見28字頭

新台幣昨日延續升勢，盤中再度觸及28元價位，終場以29.019元作收，創逾3年新高。（資料照）

昨收29.019元 創逾3年新高價

〔記者鄭琪芳／台北報導〕外資持續匯入，加上出口商拋匯，新台幣昨日延續升勢，盤中再度觸及二十八元價位，最高來到二十八．九五元兌一美元，因中央銀行進場調節，新台幣升幅稍微收斂，終場以二十九．○一九元作收、升值一．六六角，匯價創逾三年新高，總成交金額十五．九億美元。自七月以來，短短兩個交易日台幣已升值八．八三角，升幅居亞幣之冠。

外匯交易員表示，美國對等關稅寬限期將至，加上市場對聯準會降息的預期，近來美元走勢往下，昨日美元指數小幅反彈，新台幣以二十九．一七元開出後，盤中一度走貶，最低來到二十九．二一元；但外資匯入較多，加上匯價一反彈就有出口商掛單賣美元，推升台幣走勢，盤中最高價來到二十八．九五元。不過，央行持續進場調節，「市場上美元大多是央行在買，但又不會一次放太多買單」，新台幣升幅略收斂，終場收在二十九．○一九元。

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外匯交易員表示，除前兩天情況較特殊、新台幣急貶又急升外，短期國際美元走弱、新台幣走升趨勢不變；央行雖持續進場調節，但「看起來沒有要守哪個價位」，目前看來央行應不會守住二十九元，昨日收盤價已逼近二十八元價位，再見二十八字頭應只是時間問題。

根據央行統計，昨日截至下午四時止，美元指數上漲○．二三％，新台幣逆勢升值○．五七％，主要亞幣紛紛走貶，人民幣微貶○．○八％，韓元貶值○．四一％，日圓更貶○．五八％。

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