自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

好幸運！大樂透頭獎獨得1.65億 獎落這個縣市

2026/02/28 22:00

今晚大樂透頭獎1注中獎。（記者鄭琪芳攝）今晚大樂透頭獎1注中獎。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（2/28）開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1.65億元，獎落高雄市仁武區八德中路116號「大獎多多彩券行」。大樂透春節大紅包則開出20組，總中獎注數為20注，皆為單注中獎；小紅包開出24組，總中獎注數25注，其中23組為單注中獎，1組為2注均分。

台彩表示，截至本期為止，大樂透春節大紅包累積開出416組、剩餘64組，春節小紅包累積開出組數為657組、剩餘143組，下期（3/1 ）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「17、23、30、37、39、49」，特別號「43」；大樂透春節大紅包中獎號碼「15、17、23、24、26、29、32、41、46」；春節小紅包獎號「45」。

另外，本期今彩539中獎號碼「02、04、13、26、27」；39樂合彩中獎號碼「02、04、13、26、27」；49樂合彩中獎號碼「17、23、30、37、39、49」。本期3星彩中獎號碼「152」；4星彩中獎號碼「7358」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財