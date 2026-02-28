好幸運！大樂透頭獎獨得1.65億 獎落這個縣市

今晚大樂透頭獎1注中獎。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（2/28）開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1.65億元，獎落高雄市仁武區八德中路116號「大獎多多彩券行」。大樂透春節大紅包則開出20組，總中獎注數為20注，皆為單注中獎；小紅包開出24組，總中獎注數25注，其中23組為單注中獎，1組為2注均分。

台彩表示，截至本期為止，大樂透春節大紅包累積開出416組、剩餘64組，春節小紅包累積開出組數為657組、剩餘143組，下期（3/1 ）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「17、23、30、37、39、49」，特別號「43」；大樂透春節大紅包中獎號碼「15、17、23、24、26、29、32、41、46」；春節小紅包獎號「45」。

另外，本期今彩539中獎號碼「02、04、13、26、27」；39樂合彩中獎號碼「02、04、13、26、27」；49樂合彩中獎號碼「17、23、30、37、39、49」。本期3星彩中獎號碼「152」；4星彩中獎號碼「7358」。

