童子賢：出口傳產 最需政府馳援

和碩董事長童子賢呼籲政府與中央銀行應在政策面有所因應，協助產業平衡匯率波動風險。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩董事長童子賢昨日出席玉山安侯科技論壇時指出，台灣出口表現強勁，導致新台幣近期升值壓力加重，雖然電子業匯損壓力也不輕，但對外銷為主的傳統產業更是艱困挑戰；他呼籲政府與中央銀行應在政策面有所因應，協助產業平衡匯率波動風險。

童子賢表示，根據公開數據統計，台灣今年前五個月對美出口額已超越二○二三全年，貿易順差會自然造成貨幣升值壓力，相較起來，高科技產業對匯率變動已有一定應對經驗，但部分出口型傳產恐面臨最大衝擊；台灣面對這樣的情形，政府或央行恐怕也要多思考如何幫助這些傳產廠商。

請繼續往下閱讀...

至於美國總統川普嗆擬對日本課徵三十％至三十五％關稅，也讓業者擔心台灣是否會陷入「匯率加關稅」雙重壓力？童子賢回應說，美國雖是全球重要市場，占全球經濟體量約二十六％，但台灣不應將出口重押於單一市場，歐盟、日本、東南亞等其他市場同樣值得深耕；且美國關稅壓力並非台灣獨有，政府應強化談判實力，爭取公平競爭條件。

童子賢觀察，半導體產業已成為台灣近十年經濟成長的關鍵驅動力，未來將由AI（人工智慧）與電動車接棒。他強調，台灣產業若要繼續壯大，必須在三個基礎條件上不斷投入，其中「人才」將是核心，須強化培育與延攬機制；「法規」要合時、合用，尤其AI產業將面臨倫理與法律爭議，法制環境需同步演進；「能源」方面，更應加速推動低碳高效的供應系統，確保科技產業穩定運作。只有在這三大條件上同步精進，台灣產業升級之路才能順利持續前行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法