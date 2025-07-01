7/9大限延長否 部分國家有轉圜

川普的高級顧問近日表示，將在七月九日前與十幾個美國最大貿易夥伴達成協議。（法新社資料照）

稅率高低 視談判誠意

〔編譯盧永山／綜合報導〕距離美國總統川普設定的對等關稅九十天寬限期僅剩不到十天，川普的高級顧問近日表示，將在七月九日前與十幾個美國最大貿易夥伴達成協議，另有近二十國可在七月九日後繼續談判，至於關稅稅率是否恢復到四月二日宣布的較高水準或仍維持在十％，將視其是否本著誠意談判。不過，川普在日前播出的福斯新聞節目訪談中表示，他認為不需要延長七月九日的寬限期。

美國商務部長盧特尼克六月二十六日接受彭博訪問表示，川普將在未來兩週內處理最重要的十個貿易協議，並將其歸類到適當的類別，接下來其他國家將依序分類；如果沒能及時談成協議，川普表示會直接發函各國，告知美方開出的貿易條件，川普也可能延長談判期限，給予更多的時間進行協商。

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美國財政部長貝森特六月二十七日接受CNBC節目訪問則說，美國將在七月九日左右或之前達成一批協議，正如盧特尼克所說，可能有十到十二個國家；此外，近二十個國家可在七月九日後繼續談判，至於這些國家關稅稅率是否恢復到四月二日宣布的較高水準或仍維持在十％，將視他們是否本著誠意談判。

不過，川普在六月二十九日播出的福斯新聞節目中重申，他認為不需要延長七月九日的寬限期，美國政府「想做什麼就做什麼」，包括延長或縮短截止日期。川普說：「我想把它縮短。我只想給所有人發函，『恭喜你，你支付了二十五％的稅』。」

川普也批評，美國每年進口日本數百萬輛汽車，日本卻沒有進口美國汽車，這對美國不公平，考慮對日本進口車輛維持二十五％關稅。川普說：「我們現在有石油，他們能買大量的石油，他們能買大量的其他東西。」意指日本為降低美國貿易赤字可能可以採取的做法。

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