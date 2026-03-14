美啟動301調查 總統府：台美聯繫通暢 盼維護ART最佳待遇

總統府發言人郭雅慧今天上午陪同總統賴清德出席台灣智庫「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會。（記者廖振輝攝）

〔記者李文馨／台北報導〕美國貿易代表署於美東時間12日宣布依「1974年貿易法」第301條款，對台灣等60個貿易夥伴有無確實執行禁止進口強迫勞動產品進行調查。總統府發言人郭雅慧今天表示，台灣一直持續跟美方做詳細、充分的溝通，聯繫通暢，台灣希望能夠確保國家與產業利益，也盼能維護之前談好ART（台美對等貿易協定）的最佳待遇。

台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，郭雅慧於開幕式後受訪表示，美方公布的名單包括已經或即將與美國簽約國家，台灣、日本、韓國等多個國家都在名單中，「我們一直持續有跟美方做詳細充分的溝通，聯繫是通暢的」。

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她強調，台灣希望能夠確保國家利益與產業利益，也希望能夠維護之前談好ART的最佳待遇，還有台灣的相關利益都能夠不受影響。

對於路透報導，美國總統川普訪中後可望批准對台軍售，總價140億美元為歷來規模最大。外交部長林佳龍回應，美國基於「台灣關係法」還有「六項保證」持續對台軍售，特別是「台灣保證實施法」的再強化、甚至是「台灣安全合作倡議」都在進行中。

林佳龍提到，台灣如何能夠落實川普政府現在戰略跟安全的報告，包括NSS（國家安全戰略）和NDS（國防戰略報告），都落實台灣的定位，包括台灣在印太第一島鏈的集體防衛、責任分擔。

林佳龍也說，軍售的項目有一個程序，台灣目前針對先前已有的5個項目編列有國防特別預算，後續當然為了要強化包括建構「台灣之盾」，還有一些美國在評估中的項目，台灣依照美方的程序進行，應該都不會受到川習會的影響。

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