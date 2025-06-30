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〈財經週報-國際市場展望〉上半年股市劇烈高低震盪 下半年不確定性逐步消除 守得雲開見月明

2025/06/30 05:30

美股在4月初川普對等關稅政策影響重挫後，展現浴火重生氣勢，但是上漲氣勢不若過往兩年。（彭博）美股在4月初川普對等關稅政策影響重挫後，展現浴火重生氣勢，但是上漲氣勢不若過往兩年。（彭博）

■張仲平

回顧2025年上半年，全球股市在經歷4月初川普對等關稅政策影響重挫後迅速展開反彈，美股不但全面站回起跌點，那斯達克指數近期更創歷史新高，顯現出浴火重生氣勢，全球股市可望下半年重新燃起多頭行情。然進一步觀察美股表現，上漲氣勢不若過往兩年，科技巨頭股價表現也出現分化，波動及選股難度增加。截至6月26日，MSCI全球指數今年度上漲8.12%，優於美國S&P 500指數上漲4.41%。泛歐600 STOXX指數上漲5.88%，凌駕美股之上，表現與過去幾年美股強於歐股大相逕庭，然美股近日強勢回升，已快追上歐股表現，道瓊、S&P 500 及那斯達克指數皆創近月來新高，4月股災跌最深的費城半導體指數展開大幅度反彈，今年以來更是上漲11.28%，全球股市重返多頭意味濃厚。新興市場指數今年以來則上漲14.08%，台灣加權指數下跌2.36，櫃買指數更下跌8.84%，相較其他成熟國家股市疲弱，在不確定性增加下全球股市漲跌互見。

以下列出幾項下半年全球股市觀察焦點供投資人參考。

一、Fed下半年有可能降息1-2次，挹注市場資金活水

根據6月份的FOMC會後的點陣圖，預期在2025年底前會有兩次降息（共50個基點），將聯邦基金利率降至3.9%左右。這比一些市場預期的降息次數要少。聯準會（Fed）主席鮑爾在記者會中重申，面對高度不確定性，聯準會採取「靜觀其變」的態度，會依據最新的通膨和就業數據來決定未來的政策路徑。近期也有部分Fed官員表示，若通膨受控，最快可能在7月份降息，但整體基調仍是謹慎。雖然關稅政策的影響可能需要更長時間才能顯現，且規模可能比原先預期小，但仍可能推升通膨，特別是在夏季。這也是Fed在降息決策上保持謹慎的原因之一。

二、美元可能持續疲弱，有利全球股市風險偏好提升

聯準會潛在的降息壓力，以及美國經濟成長可能放緩，及其他非美國家的刺激措施可能導致美元進一步走弱。弱勢美元將有利美國跨國企業（中大型公司）及提升美國出口競爭力。此外，資金有機會回流風險資產。弱勢美元通常伴隨著市場風險偏好上升，資金可能從債市流出並進入股市。2025年下半年美元的走勢，特別是其是否如預期因聯準會降息而走弱，將是全球股市的關鍵變數。

三、輝達近日創歷史新高，持續帶動AI浪潮延伸至未來應用

今年以來美股7巨頭表現出現分歧走勢，微軟、輝達近期創新高，然蘋果、谷歌及特斯拉則表現不佳。美國股市在AI熱潮下可能持續展現韌性，但也面臨高估值與政策不確定性的修正風險。AI技術的實質應用落地和普及化，將持續創造新的投資機會。這不僅限於晶片和硬體製造商，也將擴展到軟體、雲端服務、數據中心，乃至於各行各業透過AI提升效率的企業。市場將更聚焦於AI如何實際轉化為企業的營收和利潤增長，而非僅是概念炒作。投資人可選擇相關科技基金或ETF進行投資，可避免若選擇個股錯誤導致沒跟上AI成長浪潮的風險。

整體而言，2025年下半年全球股市將在多重力量的拉扯下前行。投資者應保持審慎樂觀，聚焦於長期趨勢明確、具備創新能力和穩健基本面的優質企業，並靈活調整投資組合以應對市場波動。今年為蛇年，股市走勢猶如蛇行般上下震盪多空難測，然在關稅不確定性逐步消除下，全球股市可望撥雲見日，故若市場出現回檔投資人不必過度驚慌，宜採取多元化的資產配置策略逢低分散布局，並保持靈活彈性以因應市場波動。（作者為合庫投信合庫AI電動車及車聯網創新基金、合庫全球核心基礎建設收益基金、合庫樂活安養ESG退休傘型積極/穩健成長基金經理人）

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