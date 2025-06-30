〈財經週報-國營事業缺工〉AI替代人力 從客服到設備巡檢都包辦

國營事業面對數位轉型浪潮，從行政客服到設備巡檢都不放過。（中央社資料照）

記者林菁樺、陳梅英／專題報導

中油成立「5G AIoT推動專案辦公室」，從製程、設備故障預知、智慧工安、環境保護及營運管理等領域導入AI技術。 （記者靳昌玲攝）

面對數位轉型浪潮，經濟部旗下的台糖、台電、台水與中油四家國營事業近年面對大退休潮之後，招收不少年輕新血，但也積極導入人工智慧（AI）技術，提升營運效率、服務品質，四公司主要聚焦內部效率提升、智慧化運營與人才培養，台糖、台電偏重行政與客服領域，台水、中油則應用在基礎設施、設備巡檢等面向。

台企銀導入AI異常交易偵測系統，能即時攔截可疑帳戶異動，有效降低詐騙損失。 （記者靳昌玲攝）

中油推250件專案 預期帶來數10億效益

中油2021年成立「5G AIoT推動專案辦公室」，推廣AI技術至製程改善、設備故障預知、智慧工安、環境保護及營運管理等領域；截至今年4月，已推動逾250件專案，預期全數完成後將可帶來數10億元效益，包含增加收益與降低成本。台水聚焦基礎設施智慧化，透過聲學AI漏水偵測、智慧加藥系統與抽水機監控技術，提升水資源運用效率，人才與工具導入已培訓100人以上，使用ChatGPT等大型語言模型。

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人力最貴的時代，台電推24小時AI客服，提供電費、停復電等即時服務，已累計超過10萬人次使用；更推出台電版ChatGPT「ChatTPC」AI工具，協助文書處理與程式開發，透過智慧用電APP，協助民眾掌握家電耗能情形，提升節電效率。台糖則把AI應用於文書稽核、公文校正與資料分析，優化行政流程，培育員工掌握生成式AI工具，如ChatGPT與AIGC，未來也計劃拓展應用至智慧養豬與土地巡查領域，持續推動企業數位升級。

此外，公股銀行也加快腳步導入AI，從風險控管、詐騙防制、授信效率、內部管理到業務推廣，展開全面數位轉型。第一銀行總經理周朝崇直言，「AI就是花錢的戰爭」，一銀今年規劃投入超過3,000萬元，用於AI相關軟硬體建置、服務與教育訓練等項目，展現提升競爭力的決心。

一銀今年2月率先推出公股首座「數據分析雲端平台」；並結合微軟Azure OpenAI大語言模型，開發出內部智能詢答系統；建置MLOps平台，初期應用重點放在內部流程再造、文件判讀、資料分析等，兼顧安全性與效率。同時也全面採用Microsoft 365與AI助理Copilot，提升日常行政自動化水準。

除技術建置外，一銀也強化內部AI人才培育，持續開辦AI賦能課程、實戰演練與內部黑客松競賽，鼓勵行員熟悉並善用各式AI工具，力推全員「AI Ready」，期待從內部文化出發，加速數位轉型落地。

從客服到風控 公股銀行加速數位轉型

另，台企銀與一銀皆導入AI異常交易偵測系統，能即時攔截可疑帳戶異動、通知行員與客戶，有效降低詐騙損失。兆豐銀行與合作金庫則推出智能客服機器人「兆小寶」與「阿寶機器人」，提供24小時線上服務，涵蓋帳務查詢、服務導引與基本金融諮詢，顯著減輕人工客服負擔。

華南銀行則導入語音辨識技術（ASR），優化客服語音查詢與轉接效率，並建置中小企業AI授信系統，整合財務報表、產業數據與徵信資料，提升核貸流程的準確度與風險辨識能力。土地銀行方面，運用AI分群技術進行精準行銷，並透過AI預警模型監控房市變化，建構貸後預警機制，有效掌握授信集中度與地區性風險。

從前端客服到後端風控，公股銀行正以AI技術重塑金融服務樣貌。未來，AI不只是數位轉型工具，更將成為公股行庫競爭力的關鍵戰場。

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