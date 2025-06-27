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租賃業9月起納管 4上市集團先行

2025/06/27 05:30

金管會26日召開例行記者會，法律事務處處長林志憲（圖）表示，第一階段將把中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共12家融資租賃公司納管金融消費者保護法，希望9月上旬生效。（中央社）金管會26日召開例行記者會，法律事務處處長林志憲（圖）表示，第一階段將把中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共12家融資租賃公司納管金融消費者保護法，希望9月上旬生效。（中央社）

〔記者王孟倫／台北報導〕為整頓融資租賃市場亂象，強化金融消費者保護，金管會正式啟動三階段納管計畫，將符合一定條件的融資租賃公司納入「金融消費者保護法」規範。首階段9月上路，涵蓋中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共12家融資租賃公司；金管會強調，若有違法情事，業者最高可被處以新台幣1000萬元罰鍰，並可能面臨業務限制及人員解職。

違規業者可重罰千萬、人員解職

金管會納管行動將分三階段推動：第一階段先納入中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592）及日盛台駿（6958）這4家上市集團旗下的12家融資租賃公司，其契約與催收管理等機制預計9月起全面上線；第二階段預計將涵蓋金融機構轉投資的13家融資租賃公司；第三階段則將北市租賃商業同業公會其餘15家會員納入金保法適用範圍。

金管會三階段納管 每半年推進

總計40家融資租賃公司將逐步納管。金管會法律事務處長林志憲表示，每階段預計約半年推進，一旦納管，融資租賃業者須全面遵循金保法及相關子法規範，消費者與融資租賃公司的消費爭議，亦可循金保法的申訴評議機制尋求救濟。依規定，評議結果在12萬元以下者，融資公司須無條件接受。需注意的是，基於法規不溯及既往原則，僅新法上路後的交易契約才能受保障並申請評議。

針對融資租賃業實務上的問題，金管會也一併增訂多項管理規範，具體聚焦在10項修正重點，旨在遏止市場上諸如「亂收費、超貸、廣告不實、暴力討債、代簽空白本票」等常見亂象。

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