強強聯手拓展車用 群創砸337億收購日本Pioneer

群創董事長洪進揚親自宣布以337億元全現金收購日本音響大廠Pioneer（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創（3481）昨宣布，旗下車用子公司CarUX已與私募基金EQT集團達成協議，將以全現金方式收購日本車用電子大廠Pioneer Corporation（以下簡稱Pioneer）100%股權，交易金額為1636億日圓，折合新台幣約337億元。群創董事長洪進揚表示，這項收購是「強強聯手」，透過本案，CarUX將大幅強化在亞太地區市場滲透率，並進一步提升全球業務的多元化程度。

全現金收購 打入日系車供鏈

洪進揚指出，外界對Pioneer的印象多停留在知名音響品牌，但實際上該公司早已轉型為完整的車用系統解決方案供應商，產品涵蓋多媒體影音、人機介面（HMI）、儀表顯示與導航系統等，與CarUX專精的顯示模組產品線形成高度互補。

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此外，Pioneer長期與Toyota等日本及全球主要車廠建立穩固合作關係，透過本次併購，CarUX可望加速打入過去較難進入的日系車廠供應鏈，擴大OEM代工市場版圖。

切入多平台Tier 1供應商

在技術整合方面，CarUX將結合自身在顯示與觸控技術的優勢，和Pioneer在車用音響與HMI系統軟體開發的專業能力，共同打造更完整的智慧座艙解決方案平台。透過雙方全球研發與製造據點整合，CarUX將具備更敏捷的在地化服務能力，快速響應全球OEM客戶的需求，並朝向多平台Tier 1供應商邁進。

洪進揚表示，CarUX未來將聚焦在智慧座艙的視覺、音效與人機互動整合，強化產品競爭力，提供客戶更全面的解決方案。

針對此次交易的資金安排，洪進揚說明，前期將透過銀行提供的過橋貸款（Bridge Loan）啟動資金，後續將安排銀行團聯貸做為正式資金來源。

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