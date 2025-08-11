晴時多雲

美國需要英特爾？前執行長點出翻身關鍵

2025/08/11 10:57

英特爾前執行長貝瑞特（Craig Barrett）。（彭博資料照）英特爾前執行長貝瑞特（Craig Barrett）。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾（Intel）近年重振代工業務的計劃不如預期，導致公司財務狀況陷入困境，英特爾前執行長貝瑞特（Craig Barrett）近日投書《財星》雜誌（Fortune）表示，美國需要英特爾，只要現在客戶投資英特爾，該公司仍有一線生機。

貝瑞特指出，英特爾是唯一一家能夠提供最先進邏輯晶片製造的美國公司，因此美國需要英特爾。包括台積電（2330）和三星（Samsung）都已表明，近期沒有將最先進製程技術引進沒有的計劃。輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、Google等美國客戶需要且應該明白，由於價格、地緣政治穩定性和供應鏈安全原因，他們需要第2個來源來生產期所需的主要商品。

貝瑞特表示，英特爾現金短缺，無力投資未來取代台積電所需的產能，甚至連從台積電少中拿到合理的部份產能都做不到。英特爾將需要400億美元（約新台幣1.19兆元）左右的現金注入才能保持競爭力。但這一投資規模相當於《晶片法案》資本撥款的100％，因此美國政府不太可能成為英特爾的救星。

貝瑞特認為，英特爾現在唯一的現金來源就是客戶，客戶資金雄厚，如果其中8家願意每家投資50億美元（約新台幣1496.25億元），英特爾就有機會翻身。客戶投資英特爾是為了分一杯羹，並獲得供應保障，他們為什麼要投資，這個問題的答案包括英特爾可以提供本土供應、第2貨源、美國國家安全問題以及與台積電談判的籌碼等。

貝瑞特補充，如果美國政府能夠確實行動起來，就會對最先進的半導體進口商品徵收50％或是川普喜歡的任何稅率的關稅，以此來催化相關行動。如果美國能夠支持國產鋼鐵和鋁，那麼肯定也能支持國產半導體。

貝瑞特提到，英特爾現任執行長表明，在客戶簽下合約之前不會投資新的14A製程技術，這項發言簡直就是笑話。如果要在這個領域取勝，就必須成為技術領導者，而不是只會追隨別人，開發一項技術需要好幾年的時間，每有客戶會願意簽下次等的技術。不過，貝瑞特隨後表示，幸運的是英特爾擁有良好的技術，因此如果客戶願意在現在投資，他們仍有機會佔據領先地位，他們只是需要錢。

在美國總統川普（Donald Trump）要求英特爾現任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）下台後，4名英特爾前董事也公開聲明，呼籲將英特爾製造部門分拆成一家獨立公司，以確保美國晶片製造的主導地位。

對此，貝瑞特指出，「4名睿智的英特爾前董事會成員」認為，必須將英特爾分拆成2個部份，客戶才會投資英特爾。貝瑞特直言，這並不是開玩笑，許多公司之間的關係涉及供應，同時也涉及競爭，很難想像英特爾真的能與輝達、蘋果、Meta、Google、戴爾（Dell）等公司在其成熟產品線上競爭，如果想讓問題複雜化，那就花點時間分拆公司，讓這些人滿意。

但貝瑞特強調，若是大家的目標是為了拯救英特爾，強化這家公司在製造業務的實力，為美國解決真正的問題，那麼真正該做的應該是立即投資英特爾、維護國家安全。

