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因應中國威脅 台電董座曾文生︰保留燃煤 維持核能妥善

2025/06/27 05:30

台電董事長曾文生(右)接受「寶島之聲」主持人鄭弘儀(左)專訪。（擷取自節目）台電董事長曾文生(右)接受「寶島之聲」主持人鄭弘儀(左)專訪。（擷取自節目）

台電模擬備案

〔記者林菁樺／台北報導〕外界關切中共若封鎖台灣，天然氣船恐難進港，更恐牽動全球半導體產業「動脈」，台電董事長曾文生昨透露，約四、五年前就開始相關模擬，盟邦也很關切，台電要做好所有準備，包括保留燃煤、儲煤設施，核能機組維持妥善。

曾文生接受廣播節目專訪時，被問及中共軍演若趁機封鎖台灣，電力供應如何調整？他坦言，「不會完全都是工業用電限制，民生用電也很難不調整」；疫情時已經有相關沙盤推演、模擬，約有四到五年之久。至於哪些產業會先限制用電？他說，有些產業非事關民生，可能就會優先停，例如娛樂事業等。

曾文生強調，全世界關切台灣晶片，台灣與全球怎麼面對中共軍演封鎖這件事，台電確實也跟盟邦有互相討論，維持台灣能源穩定，以維持全球合理運作，共同想出好的解決方案。

曾文生說，台電做好各種準備，目前做得到的包含保留燃煤、儲煤設施，在緊急時候能用到；至於核能機組，台電核二、核三廠也都還是滿編狀態，先將爐心內燃料棒移出，同時要維持機組妥善。他補充說，科技大廠幾乎都有自己的發電設備，要啟用的機率很低，合計廠商自有發電設備裝置容量約有一GW（一百萬瓩），約跟核三廠一部機組差不多。

曾文生也說明，夏季因用量較多，燃氣安全存量較少，約是十一到十二天，但目前桃園觀塘三接開始進氣，明年台中三期兩個儲槽應也會開始進氣，存量約可增加到十四到十五天；未來還有高雄洲際碼頭蓋天然氣接收站，天然氣存量持續增加。

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