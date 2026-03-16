川普拿1事威脅「不會見習近平」 中國回應了 美國盟友也不挺

美伊戰爭導致石油供應中斷，擾亂世界兩大經濟體之間的關係，川普總統威脅稱，如果北京不幫助確保荷姆茲海峽的安全，他將推遲與習近平的峰會。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美伊戰爭導致石油供應中斷，擾亂世界兩大經濟體之間的關係，川普總統威脅稱，如果北京不幫助確保荷姆茲海峽的安全，他將推遲與習近平的峰會。與此同時，美國的歐日盟友則拒絕川普提出幫助重新開放荷姆茲海峽的要求，並對捲入伊朗戰爭表示不安。

川普在接受英國《金融時報》採訪時強調了中國對中東石油的依賴，並重申要求北京協助疏通荷姆茲海峽這條關鍵水道。就在一天前，共和黨領袖呼籲中國加入聯合行動，派遣船隻前往這條全球五分之一石油供應要經過的海峽。

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川普周日在採訪時表示：「海峽的受益者理應幫助確保那裡不會發生任何不好的事情。」他還補充說，原定於本月底的北京之行為時已晚，這凸顯了遏制伊朗對海峽控制的緊迫性日益增強。

儘管中國尚未對此請求作出直接回應，但官方媒體《環球時報》駁斥這一提議，稱其為川普試圖將「華府挑起卻無法結束的戰爭」的風險擴散開來。

中國外交部發言人林劍週一（16日）在北京舉行的例行記者會上，迴避了向荷姆海峽派遣艦艇的問題，但重申雙方正就峰會事宜保持溝通。

川普發表上述言論之際，中美貿易官員正在巴黎舉行會晤，為即將舉行的峰會做準備。川普政府官員也表示，他們正與包括英國、韓國和日本在內的盟友合作，以確保荷姆茲海峽的安全，儘管迄今為止，大多數國家都對向戰區部署資源持謹慎態度。

而根據彭博周一（16日）報導，美國盟友拒絕川普提出的幫助重新開放荷姆茲海峽的要求，並對捲入伊朗戰爭表示不安。

在布魯塞爾，歐盟各國外長強調，他們不希望戰爭升級，甚至在考慮是否將現有的紅海海軍任務調往這條對能源運輸至關重要的航道時也十分謹慎。

在日本，官員表示沒有計劃派遣艦艇護送滯留的油輪；英國同樣不願承諾派遣全面海軍部隊。盧森堡外交大臣澤維爾·貝特爾（Kestutis Budrys）的措辭則更為直白：「我不希望發生勒索事件。」

西班牙外交大臣若澤·曼努埃爾·阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）在布魯塞爾表示：「我們絕不能做任何加劇緊張局勢或導致事態升級的事情。我們需要的是停止對中東所有國家的轟炸和導彈襲擊，並重返談判桌。」

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