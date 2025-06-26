張虔生啟動二代接班 長女張淡堯進日月光董事會

日月光股東會（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球封測龍頭日月光投控（3711）昨召開股東會，最受矚目的議案是通過董事補選案，由董事長張虔生長女張淡堯順利當選，她首度正式進入日月光投控董事會，被視為啟動二代接班的新局。

二女兒夫婿 扛集團採購長

日月光經營管理雖採專業經理人制，但在決策的董事會仍以張家為主，目前大股東香港微電子的五席法人董事代表除了張虔生、副董張洪本、營運長吳田玉、環旭電子董事長陳昌益外，另一位為張虔生二女兒張淡寧的夫婿唐瑞文。

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唐瑞文畢業於耶魯大學數學與經濟系，曾在摩根士丹利等投資公司任職，2014年加入日月光集團，前年底擔任日月光投控採購長，也被認為是接班成員之一。

張虔生兒子張能傑原任日月光投控董事等職，但今年初突然病逝，他擔任日月光半導體、台灣福雷電子、環電、環旭電子等董事代表職，後來也改派張淡堯出任，投控董事缺額昨也由張淡堯遞補。

斜槓長公主 知名藝術美食家

現年53歲的張淡堯（Danielle Chang）是美國哥倫比亞大學文學碩士，畢業後並未進入日月光工作，在美國橫跨時尚設計、金融、藝術、傳媒等領域，可謂多才多藝，也是半導體業相當另類的第二代。

她目前是LUCKYRICE創辦人及執行長，也是美國知名電視節目Lucky Chow主持人及製作人，Lucky Chow節目長期在美國公共廣播電視公司PBS頻道播出，曾獲艾美獎提名，主要介紹亞洲飲食文化特色。

根據官網與受訪內容，Lucky Chow在今年五月起播出的第七季節目中，張淡堯鎖定台灣的夜市、寺廟、米其林餐廳、漁港、原住民社區等，拍攝介紹許多有關台灣美食、文化與家族故事內容，展現台灣美食文化融合創新與傳統底蘊多樣性。

張虔生二女兒張淡寧目前擔任日月光文教基金會、日月光環保永續基金會董事，也是張虔生、張洪本兄弟家族投資的房地產控股公司鼎固-KY（2923）法人董事代表。

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