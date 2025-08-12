晴時多雲

川普要輝達分紅15％已違憲！專家不忍了直曝關鍵原因

2025/08/12 11:36

美國總統川普推動1項新協議，要求輝達與AMD將部分對中晶片銷售收入的15%，上繳美國政府。示意圖。（路透資料照）美國總統川普推動1項新協議，要求輝達與AMD將部分對中晶片銷售收入的15%，上繳美國政府。示意圖。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對部分「降規版AI晶片」出口至中國發放許可證，但同時總統川普推動1項新協議，要求輝達與AMD將部分對中晶片銷售收入的15%，上繳美國政府，震驚產學界。美國律師與法律專家皆指出，此協議面臨法律挑戰，甚至有律師直言此舉已經違憲，不得向出口產品徵收關稅。

《Yahoo Finance》報導，美國總統川普推動1項新協議，要求輝達與AMD將部分對中晶片銷售收入的15%，上繳美國政府，作為輝達恢復向中國銷售H20晶片、AMD恢復向中國銷售MI308晶片許可的交換。

但法律專家表示，據美國憲法第1條第9款明定，總統和國會均不得對各州出口的產品課徵任何稅款。國際貿易律師Douglas Jacobson指出：「美國憲法明定不得徵收出口關稅，在我看來，這絕對是違憲的出口稅。」

根據報導，美國最高法院對出口條款進行了解釋，禁止國會對出口產品徵收關稅，即使這些產品具有其他性質。除憲法禁止出口稅外，國會於2018年通過的《出口管制改革法案》，也明確禁止向出口商收取出口許可證的費用。

不過報導也舉例，軍事產品是例外，國務院每年可以要求軍火製造商繳交出口許可費，但許可費的數字是固定的，不是依照「出口產品的價值」按比例徵收。

Douglas Jacobson表示：「向廠商收取使用費是合理的，但晶片製造商向政府支付15%的分紅，就是種反向關稅，顯然不是收取使用費。」

金融研究機構Sevens Report Research創辦人Tom Essaye則指出：「從未見過政府以如此明確的方式分一杯羹。」

報導提到，該協議除面臨法律上的挑戰，還得向公司股東們交代，甚至可能讓各州的檢察體系不滿，損害該州企業營運或損害該州收入為由採取行動。

報導也舉例，1998年美國曾發生類似案例，當時最高法院推翻海關總署對鞋業徵收0.125%從價稅的決議，當時海關總署稱其為「港口維護費」提供港口運作資金，但法院不認同，直指費用依照貨物價值而有高低差別，已經類似出口稅，違反相關法律。

