Fed分歧擴大 鮑爾抗川普難度增

美國總統川普持續施壓聯準會（Fed）降息，並對堅不降息的Fed主席鮑爾進行人身攻擊；而Fed決策官員的分歧也在擴大，這可能加大鮑爾在未來幾個月平衡政治和經濟風險的難度。（路透資料照）

川普任命兩官員 支持7月降息

〔編譯盧永山／綜合報導〕「華爾街日報」報導，美國總統川普持續施壓聯準會（Fed）降息，並對堅不降息的Fed主席鮑爾進行人身攻擊，在Fed致力因應關稅帶來的物價上漲和經濟成長放緩之際，川普此舉已令鮑爾陷入兩難，而Fed決策官員的分歧也在擴大，這可能加大鮑爾在未來幾個月平衡政治和經濟風險的難度。

川普的攻擊在當代美國幾乎沒有先例，也迫使Fed面臨嚴峻的選擇：若按照川普的要求大幅降息，這麼做有可能助長通膨，損害Fed的公信力；若維持目前的觀望立場，假如美國經濟大幅放緩，川普政府有關通膨無須擔憂的觀點獲得證實，Fed將遭遇進一步施壓，這也將削弱其地位。

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在川普施壓的同時，Fed決策官員的分歧也在擴大。川普首個總統任期任命的兩名Fed決策官員鮑曼（Michelle Bowman）和沃勒（Christopher Waller），在Fed六月例行貨幣政策會議結束後相繼表態，因擔心就業市場過度疲軟，支持最快七月就降息。

川普二十日呼籲鮑爾將Fed目前的四．二五％至四．五％之間利率水準下調一至二個百分點，以減少不斷上升的聯邦債務成本，聲稱這將為美國每年節省高達一兆美元；包括美國商務部長盧特尼克在內的川普其他顧問也呼應總統對貨幣政策的批評，認為對關稅帶動通膨的擔憂被誇大了。

自從今年五月在白宮橢圓形辦公室會見鮑爾以來，川普對鮑爾發表了一連串攻擊言論，包括二十日在自家社群平台「真實社群」中痛批，「Fed為何不罷免這個徹頭徹尾的蠢蛋！」並再次強調「他的任期在不久後將結束」。

不過，鮑爾先前明確指出，Fed主席不受白宮直接指揮，依照法律，總統無權單方面將他免職，且他本人也無意在川普施壓下辭職。

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