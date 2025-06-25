財經青紅燈》超額儲蓄與民間投資

台灣是出口導向的國家，近幾年外銷表現亮眼，經常帳順差擴大，加上民間儲蓄高、消費支出相對保守，超額儲蓄（儲蓄與投資差額）續創新高；主計總處預估，今年超額儲蓄將首度突破4兆元、創下史上新高。儘管近幾年國內投資率有所回升，但超額儲蓄過高仍是台灣經濟發展的隱憂，政府在提振投資、刺激消費等方面，仍有努力空間。

「超額儲蓄」是「國民儲蓄毛額」與「國內投資毛額」的差額，亦是「商品及服務輸出入順差」、「國外要素所得收支淨額」及「國外移轉收支淨額」合計數。

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外界常以閒置資金解讀「超額儲蓄」，然而，超額儲蓄高低與各國經濟結構及體質有關，例如美國以內需市場為主，貿易逆差相當大，就沒有超額儲蓄問題；而台灣是出口導向國家，經常帳順差大，加上過去投資動能確有不足，超額儲蓄持續擴增。

不過，2018年美中貿易戰爆發後，政府推出「境外資金匯回專法」及「投資台灣三大方案」，吸引台商大量回流投資，加上半導體廠商加碼投資先進製程等，近幾年國內投資率顯著提升，2022年投資率（國內投資毛額占GDP比率）達28.02%、創下29年新高，2023年因全球通膨導致景氣低迷，投資率降至24.51%，但近年來投資動能回溫，主計總處預估2025年投資率約26.77%、為近3年新高。

台灣「超額儲蓄」驚人，除反映出口暢旺、貿易順差龐大外，投資及消費動能仍有改善空間，如何加強民間參與公共建設量能、引導民間資金發展金融服務及財富管理業務等，都是政府一直在努力的方向。行政院去年底推出「兆元投資國家發展方案」，就是希望將民間資金導入各項建設，但包括案源、法規、合作模式等，均可能影響投資意願，政府應多與業者溝通協調，盡力排除各種投資障礙。（鄭琪芳）

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