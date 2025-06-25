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台積電為何遠甩三星？韓媒曝差距越來越大關鍵

2025/06/25 13:22

台積電和三星在晶圓代工領域競爭激烈。（示意圖，路透）台積電和三星在晶圓代工領域競爭激烈。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）市值在過去10年比三星電子（Samsung）成長4倍多，對此韓媒報導，韓國企業治理論壇舉辦一場論壇，剖析包括公司治理、董事會成員、人才等，帶動台灣半導體氣業台積電成長的秘密。

韓國Nate報導，10年前台積電和三星的市值分別為240兆韓元（約新台幣5兆元）和150兆韓元（約新台幣3兆元），僅相差約70兆韓元，然而目前台積電的市值卻約1563兆韓元（約新台幣33兆元），三星電子的市值達353兆韓元（約新台幣7.6兆元），是市值的4倍多。

韓國公司治理論壇認為，這種差距不僅是兩家公司業績的差異，也反映出台韓股市的整體氛圍和不同的命運。

報導指出，以實際國內生產毛額（GDP）反映的經濟實力來看，韓國約為台灣的2倍，但市值僅為台灣的60%。

相關專家認為，這種差距源自於南韓企業的治理結構，包括三星電子在內的本土企業，若想與資本市場共同成長，必須從治理角度來改進。

科技點評家林宏文指出，台積電以客戶為中心的商業模式和獨立的治理結構，是其成功的秘訣。

他說，台積電擁有超過一半的獨立董事，以及其他內部監督和管理戰略的把關，並擁有以工程師為中心的決策體系，但三星採用交叉持股結構，這可能會降低決策的獨立性和專業性，而且由於專注於自有品牌產品，也可能會與企業客戶產生衝突。

報導點出，台積電正透過確保大量獨立董事和來自不同背景的董事，基於完善的全球監控體系重新審視其經營策略，但三星電子仍被評價未能擺脫以所有者為中心的治理結構。

此外，台灣國家級關鍵人才正投資於半導體等理工科產業，而南韓則存在關鍵人才迴避理工科領域的傾向，大量人才流失海外。

1位專家表示：「過去10年，三星的市值增長了111%，而台積電卻增長了651%，其秘訣在於治理結構。」南韓業界人士認為，隨著各國全球人才招募戰略的日益活躍，南韓也需要盡快制定應對措施。

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