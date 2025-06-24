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盤勢分析》向上空間有限 急跌站買方

2025/06/24 05:30

台股昨日再遭利空夾擊，開盤向下跳空摜破月線，一度暴跌近500點，加權指數終場大跌313點，收在21732.02點。（歐新社）台股昨日再遭利空夾擊，開盤向下跳空摜破月線，一度暴跌近500點，加權指數終場大跌313點，收在21732.02點。（歐新社）

台股再遭利空夾擊，美國攻擊伊朗核設施，加上美國商務部考慮取消台積電（2330）等公司在中國的出口管制豁免，另有對等關稅豁免期將至、台幣升值影響第二季財報等不利因素罩頂，市場避險情緒升溫，台股昨開盤向下跳空摜破月線，一度暴跌近500點，表現明顯弱於其他亞股，台積電首當其衝，成為外資提款機，收盤股價重挫3.32%，使得加權指數終場大跌313.72點，收在21732.02點，成交量約3129億元。

三大法人昨合計賣超約134.5億元，其中外資賣超152億元、投信買超30.8億元、自營商賣超13.4億元；外資緊咬期貨空單不放，昨淨空單僅小減664口，累積外資台指期淨空單近4.38萬口。

台新投顧副總黃文清分析，中東戰事升溫，市場避險意願提高，而台股從4月低點反彈已達3成，向上空間有限，短線陷入整理，但中東戰事時間拉長的可能性不大，極短線台股恐因戰事下跌，建議逢低布局AI相關伺服器、晶片、零組件個股、以及高股息個股，極短線可留意軍工、油金概念股，不用過度悲觀。

國票證券指出，面對中東情勢變化，台股恐有向下試探底部的疑慮，然而當前台股架構仍屬穩固，若指數修正時同步出現外資空單回補，反而有利台股短線低點浮現，投資人應避免過度殺低，指數出現急跌時應站在買方，以基本面展望良好且位階相對低檔之族群為操作標的。（記者卓怡君）

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