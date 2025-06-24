股匯雙漲！新台幣勁揚1.98角收29.536元

新台幣勁揚1.98角，收29.536元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東局勢緩和、美國總統川普宣布以伊停火，激勵全球市場風險偏好回升，國際油價急跌、美元指數走弱，帶動亞幣同步走升。新台幣兌美元匯率今日勁揚1.98角，收在29.536元，幾乎收復昨日跌幅，成交量小幅縮減至16.035億美元。

根據中央銀行統計，美元指數今日下跌0.87%，亞幣全面反彈，韓元飆升1.26%、日圓升值1.38%、新加坡幣大漲0.69%、新台幣勁揚0.67%，人民幣也升值0.11%。

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資金熱潮同步推升台股。台股早盤跳空開高，終場大漲456.74點，收在22188.76點，三大法人合計買超達339.05億元，其中外資單日買超291.84億元。

新台幣早盤隨外資匯入強勁升值，迅速重返29.5元整數關卡，盤中最高升抵29.508元。外匯交易員指出，今日推升台幣動能主要來自外資熱錢匯入，出口商在央行勸導下，已分散拋匯。隨市場氣氛轉強，新台幣再度重返升值軌道，不排除再度挑戰29.5元關卡。

後續除持續觀察中東局勢進展外，聯準會主席鮑爾今明兩日將先後出席眾議會、參議院聽證會，在Fed利率連4凍後，目前Fed官員對於降息態度分歧，鮑爾的證詞將成為投資者判斷聯準會政策前景的關鍵。

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