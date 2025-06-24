經長：台美關稅談判不會輸日韓

經濟部長郭智輝表示，台灣優勢在於AI（人工智慧）晶片和AI伺服器，對台美談判結果有信心，「不至於談出比日本、韓國更差的關稅」。（記者方賓照攝）

台擁AI晶片、伺服器優勢

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對等關稅談判豁免期將於七月八日到期，經濟部長郭智輝昨在立法院經濟委員會表示，台灣優勢在於AI（人工智慧）晶片和AI伺服器，對台美談判結果有信心，「不至於談出比日本、韓國更差的關稅」。

郭智輝表示，美國關稅談判對象分為綠區、黃區與紅區，台灣在綠區，目前與美談判中的十八個國家都在綠區，也是與美關係較友好的國家。

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他表示，美國先與日、韓、歐盟等經濟體談好後設立基準，才會接著與其他國家談；各國談判過程不會一樣，台灣與美國的認知差異沒那麼大，非關稅貿易障礙比較多，關稅上歧見不大。

郭智輝指出，觀察現在各國與美國的談判，不確定性因素增加，例如美國對英國汽車關稅降回十％，但限制十萬輛的規模以下才享有優惠稅率，此稅率只限於英國，「對於後面要談判的國家就有很多空間可進行」，也就是美國關稅談判並非「一體適用」，而是多方談判，每個國家談判條件與內容各有不同，談到彼此對等是有機會。

他強調，台灣會密切注意日、韓等競爭對手與美國關稅談判進度，這對台灣而言非常重要，因為台灣在輕工業、資訊產業、半導體產業與日、韓高度重疊，盼能談到一個「不歧視」的關稅。

郭智輝指出，對美國而言，台灣是一個穩定的國家，與台灣談判會比較容易談妥，台灣優勢在於AI晶片與AI伺服器，關稅談判到目前為止，「我們有信心，不至於談出一個比日本、韓國更差的關稅」。

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