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貿易戰未歇 中國又陷伊朗抉擇

2025/06/24 05:30

中國近半原油是從中東地區進口，伊朗所有的原油出口幾乎都流向中國，中國若據此馳援伊朗，將得罪其他中東產油國。（路透資料照）中國近半原油是從中東地區進口，伊朗所有的原油出口幾乎都流向中國，中國若據此馳援伊朗，將得罪其他中東產油國。（路透資料照）

編譯盧永山／特稿

美國對伊朗三個核設施發動空襲，伊朗揚言封鎖全球最重要的石油航道之一荷姆茲海峽作為報復；若真如此，多家國際媒體均認為，中國將是最大受害者，因中國在伊朗有龐大的投資，且中國近半原油是從中東地區進口，伊朗所有的原油出口幾乎都流向中國，中國若據此馳援伊朗，將得罪其他中東產油國。

《富比世》雜誌、《紐約時報》指出，中國四分之三的石油仰賴進口，其中超過四十三％來自中東，並以折扣價格購買伊朗近九十％石油；若能源價格因中東情勢加劇而上漲，勢必對經濟疲弱的中國形成新的壓力。

此外，中國與中東地區經濟關係深厚，伊朗更是中國在能源、基礎設施和投資方面的重要合作夥伴。香港《南華早報》報導，截至二○二三年底，中國在伊朗的直接投資超過卅九億美元（約一一六○億台幣）；二○二四年中國出口伊朗的商品價值達八十九．三億美元，進口商品價值四十四．四億美元。南華理工大學公共政策研究院助理教授徐偉鈞表示，中東局勢若進一步升溫，將破壞中國在當地的投資、貿易流通和石油進口。

援伊將得罪波斯灣油國

《富比世》並分析，目前在中東地區，沙烏地阿拉伯和伊朗處於競爭態勢，如果中國採取果斷行動馳援伊朗，將疏遠沙烏地阿拉伯和其他波斯灣原油供應國；若中國選擇不採取任何對伊朗有利的行動，以色列的打擊將繼續削弱伊朗的實力，這將會使中東以外的中國合作夥伴對北京打上問號，並記住中國在壓力下的承諾不可靠。

中國如今必須做出艱難的抉擇：為了捍衛其經濟利益，中國會更看重伊朗的政治和軍事效用，還是沙烏地阿拉伯和其他波斯灣能源出口國的油氣儲量？中國是否願意冒著其他地區關係的風險來挽救其中東政策，還是會重新調整其優先順序？

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