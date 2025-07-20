台灣、新加坡都逃不掉？經濟學人揭川普最嚇人的關稅是「它」

外媒認為，川普針對特定產業的關稅才是真正具有威脅性。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判持續進行中，美方對我課徵的對等關稅稅率尚未拍板。不過，《經濟學人》認為，川普針對特定產業的關稅才是真正具有威脅性，特別半導體及藥品關稅，擁有先進產業的國家將成為海嘯第一排，其中印度、新加坡恐面臨藥品關稅，台灣則是半導體關稅。

報導指出，川普迄今為止實施的最高關稅是針對產品，而不是國家。而且種種跡象表明，更多關於特定行業的關稅即將出爐。

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報導說，目前川普已經頒布一些措施，包括對鋁和鋼徵收50%的關稅，對汽車徵收25%的關稅。美商務部長盧特尼克則稱，關於電子產品和半導體關稅的細節，將於本月底國家安全調查結束後公佈。

哪些國家會因電子產品和醫藥產品關稅而受到最嚴重的打擊？報導稱，擁有先進產業的國家將遭成為海嘯第一排。以印度和新加坡對美國的醫藥出口為例，它們每年的平均出口額都在100億美元左右。新加坡將面臨相當於印度6倍的關稅調幅，因為其產業中的尖端產品（例如疫苗）比印度（通常是學名藥）蘊含了更高的附加價值，而台灣將面臨半導體關稅；日本和韓國在汽車領域則已經遭受衝擊。

報導認為，特定產業關稅不太可能透過討價還價達成協議，但一些國家仍努力談判。新加坡副總理兼貿工部（MTI）部長顏金勇已將贏得藥品讓步作為首要任務；日本與美國的談判在汽車關稅問題上陷入僵局後破裂。

至於美國與英國達成的協議將英國汽車的關稅從27.5%削減至10%，但需遵守配額規定，這讓人們希望以為有迴旋餘地。有些人甚至認為，川普對藥品關稅時間表不明確，顯示他並非認真的，這恐怕是一廂情願的想法。

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