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書劍集》全球負債地圖

2025/06/24 05:30

金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達今提醒，目前美國相關政策還未塵埃落定，對等關稅可能只是其前菜，或只是其手段，後面的匯率與美債才是真的進入深水區。（路透）（記者吳欣恬攝）金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達今提醒，目前美國相關政策還未塵埃落定，對等關稅可能只是其前菜，或只是其手段，後面的匯率與美債才是真的進入深水區。（路透）（記者吳欣恬攝）

■歐陽書劍

國際貨幣基金（IMF）網站的地圖上，以不同顏色分類各國中央政府負債占國內生產毛額（GDP）的比例（負債比），不計未蒐集到資料的國家，超過一○○％的只有十個國家，除了南美的委內瑞拉外，其餘都被世界銀行（World Bank）歸類在高所得國家群中。美國的負債令投資人格外擔心，但國家理財，顯然有不同於企業或私人之處。

IMF的負債地圖目前是以二○二三年的資料呈現，七大工業國（G7）只有德國負債低於一○○％，且不到七十％，其餘六國均列在全球高負債比國家的前十名中。若再查看最新的二○二四年數據，英國雖已降至一○○％以下，而從二○○一年後，負債比從未低於一○○％，長期居於第一位的日本，也從最高點時接近二六○％緩緩減少；不過，七大工業國的負債比大都繼續往上爬升。

美國聯邦政府負債的累積，不在一夕之間，而是從二○○一年後就急速攀升，至二○二四年已成長為三倍多。根據美國財政部的資料，截至二○二四年九月底，美國政府負債達三十五．五兆美元，負債比已從當初的五十五％，提高至一二三％，而聯邦政府負債的平均利率約為三．三二％；若趨勢不變，一年需負擔的利息應都可能超過一兆美元。

因一年之中的負債金額每日變動，會影響到美國政府的實際利息支出，而且負債中約有二十％屬政府之間的借貸，估計美國政府的實際利息支出可以稍低；可是不管如何，都占政府支出的十％以上，甚至會超過十五％，因此，美國一再增加的高負債，終將難以持續的想像，並不意外地令投資人擔心。

一九九七年亞洲金融危機時，泰國等東南亞國家因企業與銀行大量借入短期外債，加上外資流入，在泡沫破裂後，就發生資金外逃，以致貨幣大貶，終至陷入危機的情形；不過，根據世界銀行的統計資料，過去二十年來，日本中央政府負債占GDP的比例，都超過一二三％，也就是都比美國目前的負債比還高，卻都未傳出有債務危機，原因除了是日本公債利率長期維持在低點、壓低利息之外，也因其政府公債多以日圓發行，除非信用崩潰，總是能夠負擔，違約風險不高。

美國負債多以美元計價，只要投資人信心還在，不過度拋售美債，則不至於造成殖利率急遽上升，仍可以穩住財政運作。美國的信用評等雖被三大信評公司摘掉最高等級的3A，但仍遠優於包括中國在內的大多數國家；事實上，七大工業國中除義大利外，信用評等都屬Ａ級，其公債都是信用良好的投資級標的。

從全球的負債地圖可以發現，可能因為選舉、或是長期發展的結果等原因，富裕的民主國家常常負債也多。想要從負債比讀出倒債的風險，必須還要考量利率走勢、經濟成長率、貨幣政策獨立性、本幣外幣債的比例等更多的變數。

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