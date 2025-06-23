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5月金融震盪 億級大戶資產月減109億

2025/06/23 05:30

根據金管會統計，管理資產規模(AUM)來看，為1兆5630億元，月減109億元。這也是該業務開辦以來，首次出現衰退。（資料照）根據金管會統計，管理資產規模(AUM)來看，為1兆5630億元，月減109億元。這也是該業務開辦以來，首次出現衰退。（資料照）

銀行開辦「財富管理2.0」業務以來 規模首次出現衰退

〔記者王孟倫／台北報導〕五月金融市場大地震，高資產富豪資產大縮水！根據金管會統計，截至今年五月底，全台已有十三家銀行開辦「財富管理二．○」業務，管理高資產客戶數達一萬四四二六人，管理資產規模（AUM）一兆五六三○億元、月減一○九億元，為該業務開辦以來首次出現衰退。

台幣升近7％ 美元資產大縮水

金管會銀行局副局長王允中分析，由於今年五月新台幣大幅升值近七％，金融市場更大幅動盪，使得高資產客戶以美元計價海外資產大幅縮水。

金管會在二○一九年底推出「財富管理新方案」，並於二○二○年八月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，針對資產一億元以上之高資產客群。

根據統計，二○二五年五月底我國高資產客戶數一萬四四二六人、資產規模一兆五六三○億元；相較二○二四年五月底高資產客戶數八八七二人、規模一兆○九七四億元，資產年增四十二．四三％。若以今年五月底與四月底相比，五月底管理財富規模月減一○九億元、減幅○．六九％。

至於高資產富豪的資產配置，今年五月底為存款占四十六．八％、基金十五．八％、債券十三．一％、保險十一．一％、境外結構型商品六．三％。整體來看，存款比率仍最高，基金也微幅增加。

此外，以個別銀行來看，今年五月底前三大高資產客戶數，依序為第一銀行二四四五人、管理規模二四六三億元，中信銀行共二二三六人、管理資產規模二二八○億元，合庫銀行一六七一人、管理資產二一五七億元。

金管會指出，持續研議法規調整，提升金融機構服務能力，並擴大金融商品及服務的廣度與深度，以促進產業正向發展。

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