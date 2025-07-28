10天兩位產業大佬輕生！中國「家居零售教父」墜樓亡 4月才遭調查

中國家居業龍頭企業「居然智家」董事長汪林朋傳出墜樓身亡。（翻攝自網路）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國家居業龍頭企業「居然智家」董事長汪林朋今（28）日傳出墜樓身亡消息，綜合外媒報導，多位行業人士證實了此消息。然而，就在不久前，7月17日另一位中國家居行業的大佬「靚家居」創始人曾育周也同樣跳樓離世，接二連三的壞消息震驚業界。

外媒報導指出，汪林朋墜樓身亡消息從居然智家內部人士處證實了，知情者表示「是7月27日一早離開的，現在還在調查中，但具體細節尚未公開」。有公司員工回應稱，目前還未接到公司相關指令，但已向深交所進行報備，公司會盡快發公告，一切以公告內容為準。居然智家相關人員強調目前公司運營正常，董事長職務此前已由執行總裁代理。

請繼續往下閱讀...

58歲的汪林朋出生於湖北黃岡，在家居行業內頗具影響力，有「家居零售之王」之稱。當時年僅30歲的他臨危受命接管居然之家，力推數位化轉型，將公司改名為「居然智家」，後來更引入阿里巴巴等股東，將這間建材企業發展成為在全中國具有廣泛影響力的家居零售巨頭。汪林朋曾以368億元人民幣（約新台幣1505億元）身家登頂湖北首富的「家居零售之王」。2025胡潤全球富豪榜上，汪林朋以125億人民幣（約新台幣511億元）財富位列第2188名。

然而，今年4月18日，居然智家突發布公告，表示公司董事長汪林朋被留置（被監管機關調查，行動自由受到限制），當時武漢市江漢區監察委員會簽發關於汪林朋的《留置通知書》和《立案通知書》，引發市場高度重視。但在7月23日，居然智家表示，汪林朋的留置措施已被解除，變更為責令候查措施，日前已回到工作崗位正常履職，但卻在27日傳出跳樓離世消息，外界傳言不斷。

事實上，近期中國建材家居行業接連有企業老闆身亡的消息，其中，旗下有近百間直營分店的華南地區知名裝修公司「靚家居」突然宣布停業，創始人曾育周在7月17日凌晨於廣州市墮樓身亡。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法