電信老將轉戰純網銀 郭水義︰將來銀拚3年虧轉盈

將來銀行董事長郭水義追求的不只是財報上的獲利數字，更是一個值得信賴的創新品牌。（記者廖振輝攝）

記者李靚慧／專訪

將來銀行目前約43萬用戶。（資料照）

純網銀「國家隊」將來銀行今年邁入開業第三年，也迎來首位具財務背景的董事長郭水義。他曾推動中華電信體質改造，營收、獲利連創新高，如今從股東代表轉換身分，接掌仍處虧損狀態的將來銀行，甫上任就立下「三年後拚轉虧為盈」的目標。

上任為員工爭取激勵獎金

上任四個多月的郭水義接受本報專訪，談及上任後先用兩個月觀察組織，隨即向董事會提案「加薪、加獎金」，成功為三百位員工爭取激勵獎金；因他堅信，只要鼓舞士氣，團隊就有信心拚業績。

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早在五年前，郭水義就曾以中華電信代表的身分參與將來銀行籌備，他認為「金融與電信一樣，都是接受高度監理的產業，必須以信賴為基石」；如今角色從「股東」轉換為「董事長」，不只要推動創新與普惠金融，更要實現損益兩平的承諾。

將來銀行二○二三年首度進行減增資，去年底帳上仍有累積虧損十四億元，且每月持續虧損，二度增資難以避免；郭水義在今年度股東會中訂下「開業第六年起獲利轉正」的短期目標、即三年後要虧轉盈；他說，主要股東「富爸爸們」已允諾，只要業績做大，二度增資「絕對支持」。

雖然開業三年來表現未如預期，將來銀行仍有不少具創新亮點的服務，例如開業之初推出市場「唯一」的「帳號自由選」；首家純網銀且是唯一一家全線上房貸，近期更推出「一站式旅平險」，以中華電信龐大的用戶基礎，結合股東兆豐產險的資源，透過API串接，給予用戶創新的使用體驗。

打造好用平台 商品貼近用戶

他強調，「純網銀沒有overbanking的問題」；傳統銀行在飽和市場競爭激烈，但純網銀仍是新創產業，重點在於打造有意義、好用的FinTech平台；將來銀行就是要成為一個開放的FinTech平台，串接股東與策略夥伴，推出真正貼近用戶需求的產品。

郭水義盤點四大主力產品：存放款、外匯與財富管理。他透露，未來將調整結構、擴大規模、拉高利差，提升整體資產品質與獲利能力，而招募與培育金融科技人才將是關鍵。

他說，將來銀行未來三年的轉型將圍繞四大核心能力展開：股東夥伴生態、客戶信賴品牌、便捷科技平台與金融科技人才；他強調：「我希望追求的不只是財報上的獲利數字，更是一個值得信賴的創新品牌。」

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