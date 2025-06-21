川普2.0關稅+減稅 難解決雙赤字難題

中央銀行最新研究認為，川普2.0政策難以解決「雙赤字」難題，需從根本上提高國內儲蓄並縮減財政赤字下手。（歐新社資料照）

短期經濟激勵 無法撙節開支

高關稅進口移轉 反拉高通膨

〔記者高嘉和／台北報導〕川普二．○政策提出了一系列激進的措施，包括加徵關稅、驅逐非法移民、減稅並放寬經濟管制，企圖解決長久以來「財政赤字」與「貿易逆差」的經濟失衡。但中央銀行最新研究認為，因其財政政策聚焦於短期經濟激勵，無法有效撙節開支，高關稅政策則造成部分進口來源移轉，無法有效改善貿易逆差，反而拉高通膨並加重中低所得家庭負擔，還是難以解決「雙赤字」難題。

研究引用一九六○年代美國經濟學家Robert Triffin提出的「特里芬難題（Triffin Dilemma）」觀點，即一國貨幣若做為國際準備貨幣，必須長期對外提供大量流動性、亦即須長期維持經常帳逆差，方能支應全球準備貨幣的需求；惟經常帳逆差將使該國對外負債累加，恐削弱國際市場對該貨幣的信心，反而造成其國際地位不穩固，形成結構性的矛盾。

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報告分析，以美元為核心的全球貨幣體系下，美國須提供美元流動性以滿足國際準備需求；而美國資本市場發展健全，吸引國際資金不斷流入，壓低美國國內利率水準，進一步促進美國消費及投資，使美國更難縮小貿易逆差。整體而言，美元國際地位與資金回流機制，成為美國得以持續舉債融通財政赤字及維持消費的重要基礎，並使美國財政赤字與貿易逆差的經濟失衡持續。

報告指出，面對長期貿易逆差、財政惡化、製造業外移等問題，川普二．○採供給面策略，力倡「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA），對外加徵關稅及驅逐非法移民，對內減稅並放寬經濟管制，推行力度較川普一．○更強、速度更快，企圖透過商業思維之節流、開源方式改善政府財政問題，並推升美國經濟成長的潛力。

提高國內儲蓄 縮減財政赤字

但報告認為，美國的雙赤字問題是根深蒂固的結構性問題，主要源於國內儲蓄不足與龐大財政赤字，單靠外部施壓（如關稅）或短期刺激（如減稅）恐無法對症下藥，甚至可能加劇財政惡化和所得分配不均，要有效解決，需從根本上提高國內儲蓄並縮減財政赤字下手。

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