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「泰」緊張！近3000家泰企恐淪為中貨洗產地幫凶

2025/07/21 23:22

泰媒披露，數千家泰國製造業面臨協助中貨洗產地以規避關稅的風險。（示意圖，彭博）泰媒披露，數千家泰國製造業面臨協助中貨洗產地以規避關稅的風險。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國SBC銀行經濟智庫 （SCB EIC） 最新研究指出，泰國經濟正面臨令人擔憂的結構性轉變，近 3000 個泰國製造業面臨協助中貨洗產地以規避關稅的風險。

泰媒《NationThailand》21日報導，根據泰國SBC銀行經濟智庫最新研究報告，泰國經濟結構正在從生產國轉變為全球供應鏈的中轉站，來自中國的進口自2020年以來每年以10％的速度成長，高於GDP成長率及出口額成長率。

報告指出，這一成長導致泰國進口商品佔GDP的比重，在2024年達到53%，為12年來最高水平，並導致泰國連續第三年出現貿易逆差。這種結構性轉變明顯體現在中國已成為泰國第一大貿易夥伴，目前佔泰國進口總額的4分之1以上。

報導說，近年來泰國進口額加速成長主要歸因3大因素，一是中國因經濟放緩，出口過剩產能，中國對泰國的出口額增速幾乎是全球平均的4倍。其次是跨境電商平台蓬勃發展，越來越受到泰國消費者歡迎。雖然這刺激消費品的進口，但這些線上業務產生的收入往往無法完全回流到泰國經濟。

第三則是進口比重較高的企業正在崛起，涵蓋建築、餐飲、服務業和製造業（例如電子、鋼鐵和塑膠），除了為泰國經濟創造低附加價值外，其中一些企業在泰國投資可能是為了規避西方國家的關稅，因此其業務主要集中在進口貨物後再進行組裝，然後再出口到第三國。

SCB EIC 的分析表明，進口商品正取代泰國國內生產的商品，泰國的主要產業，包括鋼鐵、塑膠和汽車，也越來越依賴中國的供應鏈，導致國內製造業衰退。

令人擔憂的是，有跡象表明，泰國近 3000 家製造業可能主要以「買賣」的形式運營，其中一些企業可能從事涉及虛假陳述產品原產地，面臨協助中貨洗產地的風險。

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