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兆豐金董座化身「董教授」︰主權基金應布局未來

2025/06/21 05:30

兆豐金控董事長董瑞斌昨天談及主權基金議題，不在於提高外匯操作績效，必須聚焦「未來要什麼」。（記者李靚慧攝）兆豐金控董事長董瑞斌昨天談及主權基金議題，不在於提高外匯操作績效，必須聚焦「未來要什麼」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕總統賴清德宣示規劃成立台灣主權基金，資金可能來自外匯存底。兆豐金控董事長董瑞斌昨天談及主權基金議題，強調外界的焦點均著重在對央行外匯操作的績效不滿意，但成立主權基金的原始目的，不在於提高外匯操作績效，必須聚焦「未來要什麼？」、「不是為了增加那一％、二％的收益」。

兆豐金控昨召開股東常會，董瑞斌化身「董教授」，詳細解釋主權基金的發展歷史。他說，一九五九年歐洲某個國家發現了龐大的天然氣礦，因此開始大量出口，國內收入源源不絕，但幣值也因此持續升值，十年後副作用出現，導致其他產業一蹶不振、喪失競爭力，二十年後經濟學人因而提出「荷蘭病」一詞。

董瑞斌說，現在提及「荷蘭病」已引申為一國有長期外匯流入，因某項出口產品增加，導致長期資金流入，使該國貨幣持續升值，出口競爭力減弱。他還舉例，一九五三年科威特成立投資管理局KIA，是全球第一個主權基金，後續阿拉伯聯合大公國也成立主權基金ADIA，都是基於「當我們把最後一桶油賣出去後，國家該怎麼辦」的擔心。

董瑞斌提醒，主權基金重要的是「看未來」、「未來國家該怎麼辦」。二次大戰以來，台灣產業做了很多轉型，不管是出口擴張、進口替代，每一次轉型都很成功，但目前也只有台積電是「護國神山」；如果未來矽光子很重要，那是不是該先布局投資相關公司？特定新創的專利或技術？他強調，主權基金應該要去做民間創投不敢做、不會做的事情。

董瑞斌認為，將國發基金及四大基金都定位為主權基金是不對的，嚴格定義主權基金必須是中央政府掌控、資金來源是全民，未來也該是全民享受，才是真正的主權基金，主權基金也不是只能投資技術，也可以用國家力量去策略性布局通路，確保未來的出口穩定，重點是要投資台灣的未來，不是只為了提升外匯績效。

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