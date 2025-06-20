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3產業 中國碰到就倒一片

2025/06/20 05:30

中鋼董事長黃建智。（記者林菁樺攝）中鋼董事長黃建智。（記者林菁樺攝）

中鋼董座黃建智點名鋼鐵、石化、汽車

面對中國傾銷競爭，中鋼「對應得很辛苦」，力求在紅海中脫身。（記者林菁樺攝）面對中國傾銷競爭，中鋼「對應得很辛苦」，力求在紅海中脫身。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕中鋼董事長黃建智昨在股東會上直言，中國碰到的產業如鋼鐵、石化、汽車等「都是倒成一片」；對中鋼而言，一年銷中國約三十多萬噸，且是特殊利潤較好產品，因此直接影響小，但中國產能過剩且低價傾銷，造成鋼價低迷，仍有間接影響。

低價傾銷 中鋼受間接影響

中鋼股東關切中鋼減碳、碳費、中國產能過剩與興達海基轉投資虧損等議題；當被問到中國產能過剩、房市不振等衝擊時，黃建智說，全球鋼鐵年產量十八億噸，中國就有十億噸，因此是「成也中國、敗也中國」，而鋼鐵又與房地產景氣連動高，近年中國房地產困境確實影響鋼鐵業。

因中國產能過剩嚴重性，去年向外倒貨一億噸，是造成全球鋼鐵低價關鍵，面對中國傾銷競爭，中鋼「對應得很辛苦」。黃建智強調，中鋼銷往中國沒有直接影響、而是間接影響；但鋼鐵、石化、汽車等，「中國有碰到（產業）都是倒成一片」，要在紅海中脫身，中鋼會提升精緻鋼鐵與銷量。中鋼去年精緻鋼品銷售占比僅十一．一％，但毛利率占七十五．二％創新高，中鋼是風雨生信心，穩健前行。

有關轉投資興達海基虧損，黃建智說，中鋼確實因國產化脫一層皮，但也培養出一批人才、相關技術，更因此興建中能風場，每年發電量達十一億度，可貢獻獲利約七億到八億元；他表示，這是長達二十年投資，帶來穩健收益，中能與興達海基「一起看」才公平。

轉投資風場 發電穩健收益

對近日以伊爆發衝突，黃建智說，尚難評論，但油價看漲機率高，恐進一步推升天然氣等能源成本，不利於產業發展。

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